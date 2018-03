Đánh giá tai nghe thời trang nhưng bền của Soul

SL150 là dòng tai nghe tầm trung của Soul by Ludacris, một trong những thương hiệu tai nghe đang nổi ở thị trường quốc tế, sở hữu chất lượng âm thanh tốt và thiết kế phong cách như các mẫu Beats by Dre. Trong khi tai nghe Beats hiện mới có hàng xách tay thì SL150 cũng như nhiều model khác của Soul đã được phân phối chính thức tại Việt Nam.

Thiết kế

Soul by Ludacris, thương hiệu tai nghe thời trang được giới trẻ quốc tế ưa chuộng đã bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam một cách chính thức.

Soul by Ludacris SL150 có kiểu dáng khác biệt hoàn toàn so với các dòng tai nghe truyền thống, thiết kế đơn giản nhưng thời trang và cũng không dễ nhầm với người đồng hương Beats by Dr. Dre vốn đã quá phổ biến ở thị trường trong nước.

Nổi bật ngay trước mắt người dùng là logo chữ S và dòng chữ Soul đặt ngay ở vị trung tâm của ốp tai. Phần đệm tai được làm bằng chất liệu da tổng hợp có khả năng đàn hồi và mang đến độ bền cao. Dáng vẻ thời trang của Soul SL150 được tăng thêm khi nhà sản xuất thêm vào hai đường viền kim loại sáng bóng, chạy bao xung quanh viền tai nghe. Tuy nhiên, vỏ bóng nên SL150 màu đen dễ bị bẩn, lưu dấu vân tay khi dùng và cần đến khăn lau mềm đi kèm để làm sạch.

SL150 của Soul sở hữu thiết kế liền mạch, trông đơn giản bởi ít lộ ra khớp nối giống như phần lớn các Headphone cùng kiểu trên thị trường. Dù vậy, sản phẩm vẫn rất linh hoạt và thoải mái khi sử dụng. Bộ khung vành có thể điều chỉnh độ mở được làm từ thép mỏng và giấu vào bên trong. Chất lượng hoàn thiện của Soul SL150 rất tốt khi người dùng có thể dễ dàng duỗi thẳng, hay gập nhưng không làm cho tai nghe gẫy hay hỏng, mà vẫn có thể trở lại đúng vị trí ban đầu (video thử độ bền SL150).

Sự thoải mái trong khi thưởng thức nhạc cũng là điều mà các dòng tai nghe của Soul hướng đến. SL150 cho cảm giác sử dụng tốt trong vài giờ liên tục, không gây mỏi đầu vì nặng hay đau tai vì bị ép quá chặt vào đầu. Phần ốp tai có kích thước vừa phải với kiểu dáng hình bầu dục, giúp ôm trọn toàn bộ tai của người nghe khi đeo. Các chốt ở gần hai ốp tai cho phép người dùng có thể bẻ và gập gọn tai nghe để cất trong hộp đựng gọn gàng. Viền đệm mút tai ở mặt trong được bọc da trông khá dày, nhưng êm và nhẹ tạo cảm giác thoải mái ngay cả khi nghe lâu, trong khi vẫn có độ cách âm khá tốt.

SL150 có kiểu dáng lớn nhưng dễ dàng gập gọn và cất vào túi xách đi kèm.

Cáp tai nghe được thiết kế để có thể rút ra và cất gọn với giắc cắm 3,5 mm mạ vàng đặt bên phía tai trái. Một điểm đáng chú ý là cáp Soul SL150 dạng dẹt bọc cao su dày và không hề bị rối ngay cả khi được vo lại. Đầu cắm 3,5 mm nối tới các thiết bị di động được mạ vàng để đảm bảo âm thanh truyền dẫn tốt nhất, và có dạng chữ L thay vì dạng thẳng như thông thường, giúp tránh hiện tượng gập và gẫy dây cáp.

Mỗi tai nghe SL150 đều đi kèm với 2 sợi cáp, một trơn và một tích hợp thêm micro và điều khiển để sử dụng với điện thoại. Riêng với iPhone, bộ điều khiển này có thể dùng để chỉnh âm lượng, điều khiển nhạc giống hệt tai nghe đi kèm máy của Apple. Ngoài ra, Soul cũng tặng kèm với tai nghe một hộp đựng cứng,cất được gọn tai nghe và dây cáp vào bên trong để mang đi lại.

Ảnh mở hộp Soul by Ludacris SL150

Âm thanh

Để thử nghiệm âm thanh, chiếc tai nghe Soul SL150 được dùng với iPhone 5 thông qua giắc 3,5 mm và dùng nguồn nhạc từ iTunes, ở định dạng ACC 256 kbps, không chạy qua Head-amp.

SL150 có âm thanh tốt nhưng hợp với giới trẻ và thể loại nhạc sôi động.

Bản nhạc được chọn lựa đầu tiên là bài hit Forget You của Cee Lo Green, một rapper giống như Ludacris. Âm thanh từ SL150 ban đầu cho thấy khá choáng ngợp khi thể hiện sự mạnh mẽ, sống động của dàn trống. Giọng cao của Cee Lo Green thể hiện rõ ràng khá trong, êm và không gắt. Chuyển sang Only Girl do Rihana thể hiện và On the Floor của J.Lopez, Soul SL150 cho thấy khả năng trình diễn tiếng bass mềm, vừa phải, đủ kích động cảm xúc nhưng không bị tràn như tai Beats.

Sau những bản nhạc có tiết tấu nhanh và mạnh, SL150 thử sức với ca khúc Hotel Califonia do Yao Si Ting cover lại, định dạng MP3 320 Kb/giây. Với một bản nhạc có tiết tấu chậm, nhẹ nhàng hơn, tai nghe của Soul vẫn cho thấy điểm mạnh ở khả năng thể hiện âm trầm. Đoạn dạo đầu bản nhạc với các nhịp trống mạnh và đều thể hiện tốt. Tuy nhiên, khi có sự xuất hiện của tiếng đàn guitar, SL150 cho cảm giác âm thanh bị dính và hơi mất chi tiết. Khả năng thể hiện không gian của tai nghe cũng chưa thật ấn tượng, thiếu chiều sâu và tạo cảm giác hơi tối. Các thông số kỹ thuật như dải đáp tần, trở kháng hay kích thước củ loa không được nhà sản xuất tiết lộ cụ thể.

Nhìn chung, chất lượng âm thanh mà model mà sản phẩm mang lại tốt so với giá bán nếu như chọn đúng gu nhạc. Với thiết kế trẻ trung và sành điệu, nên không lạ khi theo đánh giá của Số Hóa, Soul SL150 tỏ ra hợp với các loại nhạc như R&B, Pop, một số bản Rock hay nhạc điện tử hợp gu với giới trẻ.

Từ ngoại hình tới âm thanh cho thấy Soul SL150 là đối thủ trực tiếp với model Studio của Beats. Trong khi đối thủ có giá bán "xách tay" trên dưới 6 triệu đồng thì SL150 "chính hãng" có giá 5.999.000 đồng.

Tuấn Anh