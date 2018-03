Đánh giá loa di động Soundfreaq Sound Kick SFQ-04

Sound Kick SFQ-04 là một đại diện mới của dòng sản phẩm loa di động đến từ hãng chuyên sản xuất loa Soundfreaq của Mỹ. Mặc dù còn khá mới mẻ trên thị trường, Soundfreaq đã sản xuất khá nhiều thiết bị giải trí cao cấp được nhiều người dùng biết đến như Sound Stack SFQ-03 hay Sound Step SFQ-02.

Tương tự như các model từng được sản xuất trước đây, Sound Kick SFQ-04 cũng tập trung vào đối tượng người dùng các thiết bị di động được trang bị công nghệ kết nối không dây Bluetooth. Sound Kick SFQ-04 có ngoại hình khá gọn nhẹ và góc cạnh với bộ cánh màu đen nhám truyền thống. Toàn bộ diện tích mặt trước loa được phủ lớp lưới kim loại cùng tông màu càng khiến cho Sound Kick SFQ-04 thêm phần cứng cáp và chuyên nghiệp. Cạnh trên thiết bị là nút nguồn cùng dãy nút điều khiển cảm ứng hiện đại được phân nhóm khá hợp lý.

Không chỉ đặc biệt bởi khả năng phát nhạc không dây từ các nguồn phát hỗ trợ kết nối Bluetooth, Sound Kick SFQ-04 còn ấn tượng bởi thiết kế hộp cộng hưởng âm có tên gọi “XKICK”. Công nghệ độc quyền này hứa hẹn mang đến cho người nghe chất âm đầy đặn với âm bass mạnh mẽ hơn nhưng vẫn đảm bảo tính di động của bộ loa này.

Để tăng thêm tính di động cho Sound Kick SFQ-04, Soundfreaq còn ưu ái trang bị thêm pin sạc Lithium-Ion dung lượng 2.200 mAh mà theo hãng có thể duy trì hoạt động của loa đến 7 giờ phát nhạc liên tục. Người dùng các thiết bị di động có hỗ trợ tính năng sạc pin qua cổng USB hẳn sẽ rất hài lòng với tính năng sạc pin từ cổng USB out (5V DC, 500mA) tích hợp ngay ở mặt sau loa.

Nhìn chung, với kích thước 267 x 106 x 42 mm và trọng lượng khoảng 704g, Sound Kick SFQ-04 không chiếm quá nhiều diện tích hay tỏ ra nặng ký khi bỏ trong ba lô hay túi xách để mang theo bên mình. Người dùng có thể lựa chọn giữa cách sử dụng loa trực tiếp nguồn điện từ adaptor đi kèm, hay sử dụng năng lượng từ pin tích hợp. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng khi sử dụng nguồn năng lượng từ pin tích hợp, sẽ có một chút giới hạn về mức âm lượng của loa do thiết kế chia sẻ nguồn năng lượng dự trữ để sạc pin cho các thiết bị di động khi cần.

Người dùng chỉ có cách duy nhất để bật nguồn cho bộ loa này là “mở” hộp âm ở mặt sau thiết bị trước. Một khi hộp âm đã được kéo ra hoàn toàn (có vạch màu xác định ở cạnh trên loa), người dùng có thể tận dụng thiết kế này để đặt Sound Kick SFQ-04 một góc nghiêng để loa đứng vững hơn.

Để có được những đánh giá khách quan nhất, Số Hóa cũng “chạy rà” Sound Kick SFQ-04 khoảng hơn 8 giờ với nhiều thể loại khác nhau. Do thiết bị có hỗ trợ ngõ vào tín hiệu âm thanh 3,5mm, Số Hóa quyết định thử nghe bộ loa di động này trên máy tính sử dụng card âm thanh tích hợp ALC887 bằng các nguồn nhạc chất lượng cao (chuẩn CD 16 bit/44KHz) và phần mềm Foobar 2000 phiên bản 1.0.3.

Sound Kick SFQ-04 thực sự tạo được ấn tượng tốt bởi chất âm khá hay, âm lượng lớn dù Số Hóa chỉ mới chỉnh 50% âm lượng của máy tính. Các nút điều khiển cảm ứng ở cạnh trên loa được phân nhóm khá hợp lý và cũng có độ nhạy cao.

Điểm qua một số album vẫn thường nghe như Johannes Linstead - Cafe Tropical 2006, Songbird CD1 – Kenny G, All My Loving – Jheena Lodwick, Feelings Vol.2 – Jheena Lodwick và Gun 'N' roses greatest hit 2004, Số Hóa nhận thấy Sound Kick SFQ-04 có chất âm thiên về âm trung. Các dải âm trung của Sound Kick SFQ-04 được tái hiện khá đầy đặn và mượt mà, tuy các dải âm cao vẫn phần nào còn hơi thiếu độ trong khi nghe ở mức âm lượng lớn. Các nốt trầm của bộ loa này tuy đầy nhưng vẫn chưa thật sâu và nặng như khi nghe bằng bộ loa Bose SoundLink Wireless Mobile. Mặc dù thiết kế hộp cộng hưởng âm đóng góp không nhỏ trong việc tái tạo âm trầm, Sound Kick SFQ-04 vẫn chưa thật thích hợp với các thể loại nhạc sôi động thiên nhiều về bass. Nhất là khi Số Hóa thử nghe các bản chuyên về nốt trầm như THX - Jurassic Lunch (Major Bass), 1-2-3-4-5-6 Bass hay THX - Sound Bass.

Tương tự như các bộ loa di động khác của hãng, Sound Kick SFQ-04 cũng được tích hợp công nghệ xử lý âm thanh UQ3 độc quyền để tối ưu hiệu ứng âm thanh nổi cho loa. Số Hóa nhận thấy khi sử dụng “hiệu ứng” này không gian âm thanh và “độ nổi” được cải thiện rõ rệt, nhưng lại khiến các dải âm trầm trở nên mờ nhạt. Người dùng cũng lưu ý thêm rằng một số hiệu ứng Equalizer trên trình nghe nhạc đôi khi sẽ gây nên hiện tượng méo tiếng nếu kết hợp với hiệu ứng âm thanh UQ3 này.

Với những bản nhạc không gian rộng lớn như Avemaria trong album Audiophille Reference 1 hay bản Duo For Violin & Cello, Op.7 - Allegro Serioso, Non Troppo và bản The Carmen Ballet - IX Torero trong album McIntosh Audiophile Test Reference, Sound Kick SFQ-04 mang đến cho người nghe cảm giác ngồi xa sân khấu hơn một chút. Tuy nhiên, độ chi tiết âm thanh khi Sound Kick SFQ-04 thể hiện các bản nhạc này có thể được xếp vào mức khá.

Thử kết nối Sound Kick SFQ-04 với iPhone 3GS và HTC Explorer qua kết nối không dây Bluetooth và nghe một số bản nhạc MP3 chất lượng 128kbps/320kbps có sẵn trong máy cũng như nghe online, Số Hóa nhận thấy chất âm của thiết bị cũng không thay đổi nhiều như khi nghe trên máy tính. Chất âm của Sound Kick SFQ-04 chỉ thể hiện tốt nhất khi cài đặt âm lượng trình nghe nhạc ở mức khoảng từ 60% đến 70%.

Tuy không được trang bị remote điều khiển từ xa như model Sound Stack SFQ-03, nhưng người dùng bộ loa di động mới này có thể tải về ứng dụng Soundfreaq Remote App để điều khiển bộ loa này thông qua kết nối Bluetooth một cách dễ dàng. Ứng dụng này hỗ trợ người dùng chuyển bài hát, lựa chọn nguồn phát nhạc, tùy chỉnh âm lượng của hay tắt nguồn của loa. Tùy theo thiết bị mà mình sử dụng, người dùng có thể tải ứng dụng miễn phí này từ 2 kho ứng dụng trực tuyến App Store hay Android Market.

Tóm lại, với thiết kế đẹp, tính di động cao, hiệu năng tương xứng với giá thành, Soundfreaq Sound Kick SFQ-04 có thể là một lựa chọn tốt cho nhu cầu giải trí không dây di động.

Một số điểm đáng chú ý của Sound Stick SFQ-03:

- Kết nối không dây Bluetooth A2DP

- Ngõ vào tín hiệu âm thanh 3,5mm (TRS)

- Pin sạc Lithium-Ion tích hợp dung lượng 2.200 mAh

- Nguồn vào DC 9V cấp qua adaptor đi kèm

- Sạc pin cho các thiết bị di động qua ngõ USB tích hợp

- Kích thước 267x106x42mm

- Trọng lượng 704g

Bài và ảnh: Quỳnh Lâm