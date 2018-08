R15 - smartphone màn hình tai thỏ đầu tiên của Oppo

R15 có thiết kế khung kim loại và hai mặt kính theo xu thế chung hiện nay. Khác với đàn em F7, R15 có khung bằng thép giống như iPhone X và mặt lưng kính chứ không phải nhựa cho cảm giác cầm đầm và chắc tay hơn các model cùng phân khúc. Mặt lưng kính đổi màu theo góc nhìn đẹp mắt tương tự mẫu Oppo F9. Model này được trang bị camera kép, Oppo vẫn bố trí cụm camera nằm ngang thay vì dọc theo xu thế chung hiện nay. Một điểm trừ trong thiết kế là phần viền nhựa bao quanh màn hình gây cấn tay khi vuốt về hai bên. Các cổng kết nối như jack cắm tai nghe, cổng sạc đều nằm ở dưới đế máy. Oppo vẫn sử dụng cổng microUSB thay vì USB C trên R15.

Phía trước máy là màn hình tai thỏ tỷ lệ hiển thị 19:9 theo trào lưu hiện nay, phần tai thỏ trên R15 nhỏ gọn do không chứa nhiều cảm biến mà chỉ có camera và loa ngoài. R15 được được trang bị màn hình OLED kích thước 6,28 inch độ phân giải FullHD+. Màn hình của máy có viền mỏng và chiếm đến 90% diện tích mặt trước máy do đó máy vẫn nhỏ gọn hơn cả iPhone 8 Plus có màn hình 5,5 inch.

Độ sáng và độ tương phản cao giúp người dùng dễ dùng máy dưới trời nắng. Oppo không cho người dùng cân chỉnh nhiều các thông số của màn hình như các smartphone Android hiện nay. Hãng chỉ cho phép người dùng điều chỉnh màu sắc theo tông màu ấm hoặc lạnh, bù lại màn hình của máy đã được cân chỉnh màu tốt, trung thực không bị rực như thường thấy trên các màn OLED.

R15 chạy ColorOS 5.0 được xây dựng trên nền tảng Android 8.1 mới nhất. Ưu điểm của Color OS là đơn giản và dễ sử dụng, Oppo cũng không cài sẵn các phần mềm rác nên máy nhẹ. Trên Color OS mới này thì điểm nổi bật nhất là tính năng điều chỉnh thanh điều hướng với nhiều tùy chọn như Bóng hỗ trợ, đây là một nút ảo có thể đặt bất cứ vị trí nào trên màn hình để thuận tiện với tay người dùng, nút ảo này thay cho thanh điều hướng. Ngoài ra thì cử chỉ vuốt từ cạnh dưới màn hình lên tại vị trí của các nút back, home, recent app cũng thuận tiện hơn là sử dụng thanh điều hướng. Những điểm mới này giúp người dùng có trải nghiệm tốt hơn trên màn hình tràn viền.

Bảo mật cho người dùng cũng là điểm mạnh của sản phẩm khi máy được trang bị đủ các công nghệ bảo mật hiện có như vân tay, gương mặt. Cảm biến vân tay một chạm hoạt động nhanh và nhạy, ngoài ra, cảm biến này cho phép mở nhanh các ứng dụng hay gọi đến số điện thoại khác bằng các dấu vân tay khác nhau. Đồng thời, người dùng còn có thể bảo mật thông tin cá nhân khi cho người khác mượn máy bằng cách ẩn hoặc cài mật khẩu cho các folder như hình ảnh, ứng dụng, danh bạ... Nhận diện gương mặt có tích hợp AI giúp nhận diện nhanh và chính xác hơn ngay cả trong điều kiện thiếu sáng. Oppo cũng có sẵn chương trính quét chống các phần mềm độc hại và ngăn chụp hay ghi lại màn hình.

R15 được trang bị camera kép phía sau với 1 camera 16 chấm và 1 camera 20 chấm với cùng khẩu độ f/1.7. Camera sau hỗ trợ AI cho phép nhận diện đến 120 khung cảnh khác nhau và tự điều chỉnh các thông số để cho ra tấm hình có chất lượng tốt nhất. Hình ảnh chụp được luôn có độ sáng và chi tiết tốt. Chế độ HDR hoạt động khá tốt ở các trường hợp có độ chênh sáng cao. Ngoài ra máy còn có thêm chế độ chụp chân dung với các hiệu ứng ánh sáng khác nhau, ở chế độ này máy xóa phông tốt với vùng chuyển nét mượt mà.

Camera trước độ phân giải 20 chấm, khà năng chụp selfie luôn là điểm mạnh trên các smartphone của Oppo. Chế độ làm đẹp của máy nay được hỗ trợ thêm bời công nghệ AI giúp hình ảnh gương mặt đẹp hơn nhưng vẫn giữ được vẻ tự nhiên do AI nhận diện được nhiều điểm trên gương mặt hơn. Ngoài ra người dùng còn có thể thêm vào các sticker vui nhộn vào hình ảnh. Tính năng làm đẹp và sticker đều có thể sử dụng với cả camera trước và sau.

OPPO R15 Pro được trang bị chip xử lý MediaTek Helio P60 với 6GB RAM và bộ nhớ trong 128GB. Người dùng không phải lo về việc lưu trữ cũng như thực thi đa nhiệm trên model này. Máy cho trải nghiệm mượt mà ở tất cả các tác vụ cũng như game. Với chip Helio P60 có hai nhân riêng biệt để xử lý các tác vụ AI, giúp cho các tác vụ có hỗ trợ AI như mở khóa gương mặt, làm đẹp, quản lý thiết bị hay sạc pin hoạt động hiệu quả hơn. Máy có pin 3.450 mAh cùng với màn hình OLED tiết kiệm pin thì thời gian sử dụng ở mức bình thường là hơn một ngày. Ngoài ra thì R15 cũng được trang bị công nghệ sạc nhanh VOOC độc quyền của Oppo nên người dùng không cần phải lo lắng về pin của sản phẩm.

R15 ngoài thiết kế đẹp cùng các tính năng thời thượng thì điểm mạnh của sản phẩm là công nghệ AI được tích hợp vào nhiều tính năng cũng như ứng dụng đem lại trả nghiệm tốt hơn cho người dùng.

Bảo An