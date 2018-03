Prime X Max 2017 - smartphone Việt màn hình tràn viền xuất sắc

Đây là smartphone thương hiệu Việt đầu tiên được trang bị màn hình tràn viền 18:9. Máy có thiết kế nguyên khối với vỏ bằng nhựa nên nhẹ, dễ cầm và sử dụng trong thời gian dài, dù có kích thước màn hình lên đến 6 inch. Mặt lưng máy được làm bo cong ôm sát tay, tuy nhiên, phần sườn máy và mặt lưng được làm bo hơi gắt nên gây cấn tay khi cầm.

Máy có camera kép ở mặt lưng được đặt chung với đèn flash thành một cụm hơi lồi lên ở góc trên bên trái, cảm biến vân tay nằm ở chính giữa mặt sau do máy sử dụng màn hình tràn viền 18:9. Mặt trước là điểm ấn tượng nhất của sản phẩm với màn hình tràn viền, nhờ đó phía trước máy nhìn đơn giản và sạch, không có logo cũng như nút bấm. Phía trên màn hình là một cụm camera kép khác. Prime X Max 2017 của Mobiistar là model đầu tiên có 4 camera được giới thiệu ra tại Việt Nam. Hai nút bấm cứng là nguồn và âm lượng đều được đặt ở cạnh phải máy nên hơi bất tiện khi bấm bằng một tay do thân máy dài. Các cổng kết nối đều được đặt phía dưới, tương tự phần lớn model tầm trung hiện nay Prime X Max 2017 vẫn sử dụng cổng microUSB thay vì Type C.

Máy được trang bị màn hình IPS 6 inch nhưng độ phân giải chỉ ở mức HD+, hơi thấp khi các model tầm trung hiện nay đều có độ phân giải Full HD bù lại với độ phân giải này, máy ít hao pin hơn khi có màn hình lên đến 6 inch. Màn hình IPS thể hiện màu chính xác và không bị rực, hình ảnh vẫn đảm bảo độ sắc nét, người dùng chỉ có thể nhìn thấy điểm ảnh khi nhìn gần. Góc nhìn rộng cùng độ sáng cao cũng giúp người dùng dễ sử dụng Prime X Max 2017 dưới trời nắng. Màn hình của máy cũng được trang bị tính năng bảo vệ mắt có thể cài đặt theo giờ và khả năng điều chỉnh nhiệt độ màu với 3 chế độ mặc định là màu lạnh, màu nóng và bình thường.

Máy chạy Android 7 với giao diện Starlaucher của Mobiistar. Giao diện này bỏ đi AppDrawer đơn giản và dễ sử dụng. Bảng điều khiển bật tắt các kết nối Wi-Fi, 3G... được đưa xuống dưới, người dùng chỉ cần vuốt từ dưới màn hình lên nên tiện dụng hơn. Tuy vậy, Mobiistar vẫn chưa theo kịp Oppo hay Vivo ở các tiện ích dành riêng cho màn hình tràn viền, đồng thời, giao diện này vẫn khá màu mè và có nhiều ứng dụng thừa.

Cảm biến vân tay một chạm cho tốc độ nhận diện nhanh là trang bị đáng giá của sản phẩm. Người dùng cũng có thể sử dụng cảm biến vân tay này để khoá các ứng dụng khác khi cần bảo mật thông tin.

Đây cũng là một trong số ít các model được trang bị camera kép ở phía trước và sau. Trong đó, camera kép phía trước gồm một sử dụng cảm biến Sony IMX376 độ phân giải 20 megapixel và một góc siêu rộng 120 độ, giúp chụp ảnh selfie nhóm đông người. Cả hai đều được trang bị các chế độ làm đẹp gương mặt khi và đặc biệt có cả tính năng xoá phông khi selfie. Camera trước còn có thêm đèn flash. Camera trước là điểm ấn tượng của sản phẩm. Hình ảnh chụp được tốt với chi tiết ảnh cũng như màu sắc đẹp. Tuy nhiên, chế độ làm đẹp khi chỉnh ở cấp độ cao nhất, màu sắc bị bệt và giảm chi tiết của hình ảnh. Người dùng chỉ nên sử dụng chế độ này ở mức 4 hoặc 5.

Cụm camera kép phía sau bao gồm một camera sử dụng cảm biến OmniVision độ phân giải 13 "chấm" và một camera 5 "chấm" làm nhiệm vụ đo khoảng cách từ camera đến vật thể trong ảnh, xác định thông số về độ sâu trường ảnh, giúp máy chụp xoá phông. Tính năng xoá phông có tên là Bokeh Open cho phép tăng giảm độ mờ hậu cảnh bằng một thanh điều khiển, mở tính năng này giống như Live Focus trên Galaxy Note 8, tuy nhiên, không thể bằng trên mẫu flagship của Samsung. Tính năng này chỉ hiệu quả ở một số trường hợp nhất định còn với khung cảnh phức tạp, hình ảnh dễ bị xoá lem nhem. Chất lượng hình chụp từ camera sau ở mức khá, hình ảnh có độ chi tiết tốt tuy nhiên màu sắc hơi rực so với thực tế. Máy có tốc độ lấy nét và xử lý tốt hơn nhiều so với các model trước đây của Mobiistar. Giao diện chụp hình được làm lại khá giống với iOS, trực quan và dễ sử dụng hơn. Chế độ chụp chuyên nghiệp cho phép tuỳ chỉnh các thông số WB, ISO, EV và tốc độ màn trập.

Phần cứng của máy ấn tượng so với mức giá khi được trang bị chip xử lý MediaTek Helio P25, RAM 4 GB và bộ nhớ trong 64 GB. Đây là mức cấu hình thuộc hàng tốt nhất so với các model cùng phân khúc như Huawei Nova 2i hay Vivo V7+. Với cấu hình này, máy hoàn toàn có thể chạy được các ứng dụng từ cơ bản đến các game nặng, như Call of Duty, Asphalt 8 một cách mượt mà ở mức cấu hình cơ bản.

Pin cũng là điểm mạnh của sản phẩm khi Mobiistar trang bị cho model của mình pin dung lượng 4.010 mAh. Prime X Max 2017 dễ dàng vượt qua hơn một ngày sử dụng với cường độ cao như chơi game, lướt web, mail… còn với nhu cầu sử dụng ở mức bình thường, pin của máy hoàn toàn đáp ứng được tới 2 ngày. Tuy nhiên, máy không trang bị sạc nhanh nên việc sạc đầy viên pin hơn 4.000 mAh mất khá nhiều thời gian.

Prime X Max 2017 là smartphone màn hình tràn viền thương hiệu Việt có cấu hình cũng như tính năng và giá bán tốt so với các model cùng phân khúc, nếu người dùng không đặt nặng vấn đề về thương hiệu thì đây là một sự lựa chọn đáng giá.