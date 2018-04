Oppo F7 lợi hại ở AI

Với phiên bản F7, Oppo đã thay đổi thiết kế hoàn toàn so với thế hệ trước. Máy được thiết kế theo xu hướng chung hiện nay là hai mặt kính, tuy nhiên, phần khung viền vẫn bằng nhựa. F7 được làm vuông vắn, cho cảm giác chắc chắn và cứng cáp hơn thế hệ trước. Mặt lưng bóng với màu sắc và hoa văn đẹp mắt, tuy nhiên, Oppo vẫn chỉ sử dụng chất liệu nhựa trong chứ chưa phải kính cường lực cho phần này. Với chất liệu như vậy, mặt lưng dễ bám vân tay gây mất thẩm mỹ. Cảm biến vân tay được đặt ở mặt lưng tương tự các smartphone màn hình tràn viền hiện nay.

F7 có trọng lượng khá nhẹ, chỉ 158 gram, một phần lý do là máy được làm bằng nhựa, tuy nhiên, cảm giác cầm không thấy ọp ẹp. Các chi tiết hoàn thiện tốt và gắn kết chặt chẽ. Phần khung sườn bo tròn và được xi cùng màu với vỏ máy nên bóng loáng.

Thay vì làm màn hình bo cong liền mạch với phần khung sườn, Oppo vẫn duy trì khung nhựa bảo vệ xung quanh giúp giảm trầy xước màn hình khi đặt úp. Nhược điểm của thiết kế này là gây cảm giác cấn tay khi vuốt về hai bên cạnh cũng như làm mất đi sự liền mạch của máy.

Hai phím cứng được bố trí hai bên giúp dễ bấm bằng một tay. Oppo cũng sử dụng khay sim 3 trong 1 với hai khe cắm sim và khay thẻ nhớ riêng biệt. Nhiều người từng sử dụng điện thoại Oppo đều cho rằng đây là điểm tiện lợi của sản phẩm khi người dùng Việt Nam có xu thế sử dụng 2 sim trong một máy và cần thẻ nhớ để lưu dữ liệu.

Oppo F7 có màn hình 6,23 inch với thiết kế tai thỏ theo trào lưu. Do không chứa nhiều cảm biến như iPhone X nên phần tai thỏ của máy nhỏ gọn hơn. Máy có viền mỏng nên cầm một tay dễ dàng. Phần viền này mỏng hơn cả Nova 3e.

So với iPhone X, F7 chỉ dày hơn ở phần viền dưới cùng do hãng vẫn duy trì giắc cắm 3,5 inch. Việc vẫn sử dụng cổng microUSB là điểm đáng tiếc của F7.

Màn hình của F7 có độ phân giải Full HD+ với kính cường lực Gorilla Glass 5, tấm nền IPS, mật độ điểm ảnh là 405 ppi, tỷ lệ hiển thị 19:9. Màn hình này cho độ sáng cao và góc nhìn rộng, dễ sử dụng ngoài nắng. Màu sắc được cân chỉnh để hiển thị rực rỡ, nịnh mắt và hơi bị ám xanh nhưng người dùng có thể tùy chỉnh lại nhiệt độ màu trong phần cài đặt.

Oppo F7 chạy Color OS 5.0 được xây dựng trên nền tảng Android 8.1, đây là điểm nâng cấp đáng khen của sản phẩm bởi trước đây smartphone của Oppo đều dùng phiên bản Android thấp hơn đối thủ. Hãng này còn có kho theme miễn phí với nhiều phong cách đẹp mắt cho người dùng lựa chọn.

Trên phiên bản Color OS mới, Oppo cũng cho phép người dùng bỏ đi các phím điều hướng và chuyển qua sử dụng phím Home ảo giống như iOS hoặc vuốt từ cạnh dưới lên theo vị trí của các phím điều hướng để sử dụng nhanh các tính năng. Thực tế trải nghiệm cho thấy phiên bản Color OS mới của Oppo đã tận dụng tối đa màn hình tràn viền.

Cảm biến vân tay một chạm hoạt động nhanh và nhạy, ngoài ra, cảm biến này cho phép mở nhanh các ứng dụng hay gọi đến số điện thoại khác bằng các dấu vân tay khác nhau. Đồng thời, người dùng còn có thể bảo mật thông tin cá nhân khi cho người khác mượn máy bằng cách ẩn hoặc cài mật khẩu cho các folder như hình ảnh, ứng dụng, danh bạ…

Nhận diện khuôn mặt được nâng cấp về độ nhạy và tính bảo mật. F7 có thể mở khóa trong điều kiện thiếu sáng tốt hơn đồng thời nhận diện được nhiều điểm trên gương mặt hơn so với thế hệ trước. Tuy vậy, tính năng này vẫn chưa thực sự an toàn như trên iPhone X, do vẫn chỉ sử dụng camera trước thay vì hàng loạt cảm biến như trên thiết bị của Apple.

Camera trước trên F7 có độ phân giải 25 megapixel - cao nhất trên thị trường. Điểm mạnh của camera trước là công nghệ AI phiên bản mới có thể nhận diện và điều chỉnh 296 điểm trên khuôn mặt người chụp. Với công nghệ AI này, ảnh chụp selfie rất mịn màng.

Điểm khác biệt nữa trong công nghệ máy ảnh ở F7 là cảm biến camera trước hỗ trợ chụp HDR bằng phần cứng thay vì phần mềm. Nhờ đó, người dùng có thể selfie ngược sáng mà mặt vẫn sáng và rõ, trong khi trước đây nếu chụp ngược sáng thường khuôn mặt bị tối đen.

Hiệu ứng AR với các sticker vui nhộn là xu hướng chung mà Oppo bắt buộc phải trang bị cho sản phẩm của mình.

Không giống các đối thủ Nova 3e từ Huawei hay Vivo V9, Oppo F7 vẫn sử dụng camera dạng đơn độ phân giải 16 megapixel. Camera chụp và lấy nét nhanh, tuy nhiên, khi chụp đêm, hình ảnh bị nhiễu và bệt màu, bù lại chi tiết thể hiện tốt. Còn với điều kiện ánh sáng tốt hình ảnh thể hiện màu sắc, chi tiết và độ nét cao.

Chế độ HDR của máy ấn tượng với các hình ảnh chụp ngược sáng. Các chế độ chỉnh tay và UltraHD vẫn là điểm mạnh của camera sau từ những model trước nay được trang bị tiếp ở F7. Ngoài ra, Oppo mới đưa vào tính năng xóa phông, hay siêu rực rỡ làm cho màu sắc rực và nịnh mắt. Những người trẻ tuổi có thể thích những bức ảnh như vậy, nhưng không phải ai cũng hài lòng.

F7 sử dụng chip xử lý MediaTek Helio P60 với hai phiên bản bộ nhớ RAM 4 GB, ROM 64 GB hoặc RAM 6GB bộ nhớ trong 128 GB. Chip xử lý của Mediatek đem lại trải nghiệm mượt mà trong hầu hết các tác vụ cũng như game nặng do họ đã nâng cấp GPU lên Mali-G72 MP3.

Ngoài ra, chip xử lý mới có thêm hai nhân riêng biệt để xử lý các tác vụ AI. Đầu tiên là AI cho tính năng nhận diện gương mặt - không mở khóa khi người dùng nhắm mắt. Tiếp theo là thiết lập Album ảnh thông minh - các bức ảnh sẽ được tự động xếp theo nhận diện gương mặt, địa điểm, ngày lễ. Trong album, AI tự động lựa chọn để chỉ giữ lại các bức hình đẹp nhất, xác định bức hình nào bị rung, nhòe để loại bỏ, tiết kiệm dung lượng lưu trữ trên máy. Cuối cùng, công nghệ AI giúp máy có thời lượng pin tốt hơn nhờ học hỏi thói quen người dùng để tối ưu hóa hiệu năng, do đó, với pin 3.400 mAh, F7 đủ sức đáp ứng đến khoảng 1,5 ngày sử dụng của người dùng. Tuy nhiên, việc F7 chưa được trang bị công nghệ sạc nhanh truyền thống VOOC của Oppo là điểm rất đáng tiếc.

Với mức giá 7,99 triệu đồng, F7 là một trong những model nổi bật nhất trong phân khúc 7 - 10 triệu đồng hiện nay.

