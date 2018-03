Moto Z2 Play - smartphone siêu mỏng, pin lâu

Thiết kế và màn hình

Moto Z2 Play với các ốp lưng Moto Mods.

Trong tầm giá 10 triệu đồng, Moto Z2 Play là smartphone hiếm hoi có thiết kế cá tính, đem đến nhiều khác biệt. Máy nguyên khối, vỏ kim loại nhưng vẫn có nét riêng, đặc trưng của smartphone Motorola dòng cao cấp Z series.

Đầu tiên ở cụm camera hình tròn khá lớn và lồi lên nhiều so với mặt lưng. Mặt lưng làm hoàn toàn từ kim loại với dải ăng-ten được làm ẩn, bao quanh sát cả bốn mép viền, không hề giống iPhone hay nhiều mẫu Android vỏ kim loại. Z2 Play cũng là smartphone thuộc hàng mỏng nhất trên thị trường khi dày chưa tới 6 mm, mỏng hơn nhiều khi cầm nếu so với iPhone 7 hay Galaxy S8.

Tuy nhiên, máy vẫn có pin lớn 3.000 mAh, nhiều hơn cả iPhone 7 Plus. Giắc tai nghe 3,5 mm vẫn được giữ nguyên, độc lập với cổng sạc USB-C. Có thể không đẹp, nhưng ngoại hình của sản phẩm rõ ràng tạo ra được nét riêng, khác biệt với với hầu hết smartphone vỏ kim loại đang có trên thị trường.

Tính năng biến hình Moto Mods của Z2 Play

Khả năng biến hoá linh hoạt nhờ vào các ốp lưng Moto Mods cũng là điểm đặc sắc mà smartphone của các nhà sản xuất khác không có. Z2 Play có thể biến thành một bộ loa hi-fi, máy chiếu di động hay một máy ảnh compact với ống kính Zoom quang 10X… thông qua các ốp lưng. Thậm chí, muốn kéo dài thời lượng pin hay thêm tính năng sạc nhanh cũng có thể tự nâng cấp cho điện thoại bằng Moto Mods. Camera lồi hay mặt lưng kim loại nếu đơn điệu cũng có thể khắc phục, trang trí lại bằng các ốp lưng bằng gỗ, da hay vải…

Hạn chế của Moto Mods là có giá không hề rẻ. Những phụ kiện như pin, máy ảnh hay loa, máy chiếu có giá từ 1,5 cho tới 7 đến 8 triệu đồng, trong khi chúng chỉ sử dụng được với các smartphone dòng Z của Motorola và không thể kết nối tới điện thoại hay thiết bị khác.

Dãy phím ảo bên trong màn hình của Z2 Play có thể ẩn đi và sử dụng bằng cảm biến vân tay. Vuốt qua trái để Back và vuốt qua phải để mở đa nhiệm.

Bên cạnh những điểm nổi bật trên, Moto Z2 Play vẫn mang điểm chung với những smartphone cùng tầm 10 triệu đồng. Máy mỏng nên dùng màn hình công nghệ SuperAMOLED với kích thước 5,5 inch và độ phân giải Full HD. Màn hình thể hiện màu sắc sống động, góc nhìn rộng nhưng độ sắc nét chỉ ở mức khá.

Sản phẩm có khả năng kháng nước nhờ lớp phủ Nano toàn bộ thân máy và linh kiện. Dù vậy, nó chỉ đảm bảo để hoạt động ổn dưới trời mưa hay chẳng may bị chất lỏng đổ vào, chứ không thể chịu ngâm nước như máy có tiêu chuẩn IP67 hay IP68. Chỉ có một khay đựng duy nhất, nhưng Moto Z2 Play vẫn hỗ trợ 2 sim với kết nối 4G LTE và có thể gắn thêm cùng lúc cả thẻ nhớ microSD.

Hiệu năng và thời lượng pin

Siêu mỏng nhưng máy vẫn có thời lượng sử dụng pin tốt.

Một trong những lợi thế ở Moto Z2 Play là chạy hệ điều hành Android mới 7.1 Nougat cùng giao diện gần như nguyên bản từ Google. Motorola chỉ bổ sung một vài tiện ích sử dụng như mở khoá, điều khiển điện thoại bằng giọng nói của chủ nhân, lắc máy để mở camera nhanh hay màn hình tự động hiện thông báo khi người dùng ngó vào điện thoại. Nhờ vậy đem lại trải nghiệm mượt, nhanh và ổn định dù cấu hình ở mức khá.

Moto Z2 Play không phải là lựa chọn Android có hiệu năng tốt nhất trong tầm giá 10 triệu đồng. Samsung Galaxy C9 Pro hay Oppo F3 Plus là những model có dung lượng RAM hoặc chip tốt hơn. Nhưng model tới từ Motorola vẫn đáp ứng được nhiều nhu cầu sử dụng. Nếu so với Bphone 2017 vừa trình làng và đang gây chú ý, máy có thông số kỹ thuật tốt hơn. Z2 Play được trang bị chip Snapdragon 626 thay vì Snapdragon 625, RAM 4GB thay vì 3GB và bộ nhớ trong cũng nhiều gấp đôi, 64GB, nếu so với model của Bkav.

Ngoài việc liên lạc, lướt web, truy cập mạng xã hội, model 10 triệu đồng của Motorola cũng đáp ứng tốt và hoạt động mượt mà khi soạn thảo văn bản, chỉnh sửa ảnh, biên tập video cũng như chơi các game như Liên Quân, Vain Glory hay Last Day of Us.

So sánh cấu hình các smartphone tầm giá 10 triệu đồng.

Ưu điểm đáng giá nhất ở Moto Z2 Play là pin “trâu” dù kiểu dáng siêu mỏng. Sử dụng 2 sim, chế độ kết nối mạng 4G và Wi-Fi thường xuyên mở, kết nối Internet được duy trì thường xuyên khi e-mail được thiết lập ở chế độ push, tài khoản Facebook và nhắn tin Messenger hoạt động liên tục viên pin dung lượng 3.000 mAh vẫn đủ để duy trì hoạt động từ 1 tới 1 ngày rưỡi. Nếu như tinh chỉnh lại thông số cài đặt hợp lý hoặc có nhu cầu sử dụng ít hơn, thời gian dùng pin có thể tới 2 ngày sau mỗi lần sạc đầy.

Pin lâu nhưng sản phẩm cũng được trang bị công nghệ sạc nhanh Turbo Power (củ sạc đi kèm theo máy). Chỉ trong 30 phút đã có thể nạp được tới 50% dung lượng pin.

Camera

Giao diện chế độ camera chuyên nghiệp đơn giản, dễ tuỳ chỉnh.

Được đầu tư vào phần cứng nhưng chất lượng ở camera chính của Moto Z2 Play chưa được như kỳ vọng. Cảm biến 12 megapixel với kích thước điểm ảnh 1,4 micromet, tích hợp công nghệ lấy nét tự động theo từng điểm ảnh và ống kính khẩu độ f/1.7 tương đồng với model cao cấp Galaxy S7 và Galaxy S8. Nó cũng hỗ trợ công nghệ lấy nét kép, cả công nghệ laser lẫn theo pha (PDAF), có thể quay video 4K 30 hình/giây và ghi hình Slow Motion 120 hình/giây.

Lắc máy là mở camera, bắt nét nhanh nhưng Moto Z2 Play không phải mẫu điện thoại cứ giơ lên chụp hình là đẹp như kiểu iPhone. Chế độ tự động làm việc tốt trong điều kiện ánh sáng thuận lợi nhưng ở điều kiện ánh sáng trong phòng hay thiếu sáng, chất lượng bị ảnh hưởng. Một số trường hợp, khả năng cân bằng trắng tự động không chính xác, tạo ra nước ảnh bị ám xanh nhiều.

Trong điều kiện thiếu sáng, ống kính khẩu độ lớn và khả năng xử lý ở chế độ tự động chưa tốt khiến ảnh bị dư sáng hoặc nhiễu nhiều, giảm chi tiết. Bên cạnh đó, dù có cụm camera lớn và lồi hẳn khỏi mặt lưng, Moto Z2 Play lại chỉ có tính năng chống rung điện tử và thiếu đi ống kính chống rung quang học OIS.

Chất lượng camera của Moto Z2 Play có thể cải thiện với người dùng có nhiều kinh nghiệm khi máy cũng có chế độ chụp chuyên nghiệp Professional Mode. Giao diện tuỳ chỉnh đơn giản, dễ dùng và rất giống với Nokia Camera. Nguời dùng có thể lấy nét tay, tự chọn cân bằng trắng hay điều chỉnh tốc độ chụp (1/4.000s - 1/3s), ISO (100 - 3.200) hoặc bù trừ sáng +/-2. Tuy nhiên, tính năng này vẫn chưa cho phép lưu ảnh ở định dạng RAW.

Ngoài chế độ chụp chuyên nghiệp, một cách khác để cải thiện camera của Moto Z2 Play là Moto Mods Hasselblad. Nó sở hữu ống kính zoom quang tới 10x như một máy ảnh kỹ thuật số Compact. Khả năng cân bằng ánh sáng cũng chính xác hơn camera chính.

Trên Z2 Play, camera trước với tính năng selfie làm hài lòng người dùng hơn camera sau. Nó có độ phân giải cao, 5 megapixel, cho ảnh khá sắc nét. Chế độ làm đẹp cho chất ảnh tự nhiên và có thể tắt, thay đổi mức độ tuỳ ý người dùng. Trong điều kiện thiếu sáng, việc selfie còn được hỗ trợ bởi đèn flash Dual-tone.

Nhờ thiết kế cá tính, kiểu dáng siêu mỏng nhưng pin lâu, Moto Z2 Play là một lựa chọn tốt trong tầm giá 10 triệu đồng hiện giờ. Nếu là người dùng Android thích trải nghiệm mượt mà cùng với giao diện nguyên bản từ Google, đây cũng là sản phẩm hiếm hoi trên kệ hàng chính hãng có được điều này.

Dù vậy, smartphone của Motorola còn hạn chế và cần những nâng cấp để cải thiện tốt hơn chất lượng camera, khi thông số kỹ thuật và phần cứng đã khá ổn.