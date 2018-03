LG V20 - 'siêu phẩm' không hợp thời

Sở hữu nhiều công nghệ và tính năng ấn tượng, cấu hình mạnh khi ra mắt, nhưng V20 không được lòng nhiều người dùng ở Việt Nam. Từ mức niêm yết 15 triệu đồng, giá bán của V20 trên kệ hàng chính hãng giờ chỉ còn 10 đến 11 triệu đồng.

LG G6 - 'siêu phẩm' không hợp thời

Thiết kế

Vẻ bề ngoại không phải là điểm mạnh của sản phẩm. So với những đối thủ như Galaxy S7 edge, iPhone 7 Plus hay thậm chí là chính LG V10 tiền nhiệm, V20 lại có thiết kế chẳng thời trang, hiện đại mà cũng thiếu cá tính, điểm nhấn nổi bật. Sử dụng chất liệu vỏ kim loại nhưng máy vẫn có thể tháo được nắp lưng để thay thế pin.

Mặt trước với màn hình kép, kích thước lớn nhưng có hai dải kim loại không ăn nhập với thiết kế tổng thể. Nếu để ý kỹ mặt trước của V20 trông hệt với mẫu BlackBerry Z10 ra từ vài năm trước. Nếu như V10 tiền nhiệm từng ấn tượng nhờ dáng vẻ mạnh mẽ, cá tính đặc biệt ở mặt lưng thì V20 lại cho thấy thiết kế thiếu tính thẩm mỹ. Cụm camera kép lồi lên hẳn mặt lưng, hai ống kính trông giống như một chiếc mũi lợn. Bên dưới là cảm biến vân tay, logo hãng âm thanh Bang & Olufsen và V20 được sắp xếp rời rạc.

Điểm giá trị nhất ở thiết kế có lẽ là độ bền, khi đạt tiêu chuẩn của quân đội Mỹ MIL-STD-810G. Điều này đồng nghĩa sản phẩm đã vượt qua hàng chục lần kiềm tra thả rơi ở độ cao khoảng 1,2 mét mà vẫn an toàn. Đáng tiếc nhỏ là máy lại không có tính năng chống nước như Galaxy S7 hay iPhone 7 Plus hoặc thậm chí là những mẫu Android tầm trung ngang tầm tiền ví dụ Galaxy A7 2017.

Màn hình

Trái với thiết kế thì màn hình lại là trang bị đáng tiền của V20. Xét ở tầm giá 10 triệu đồng hiện giờ, đây là một trong những smartphone có màn hình đẹp và tốt nhất hiện nay. Thêm vào đó, người dùng còn được trải nghiệm tính năng màn hình kép khá độc đáo. Ngoài một màn hình chính, lớn 5,7 inch với độ phân giải 2K, máy được trang bị thêm một màn hình phụ 2,1 inch nằm ngay trên cho phép hiển thị phím tắt, chữ ký cá nhân hay các thông báo…

Khi màn hình chính tắt, màn hình phụ có thể luôn bật để hiện giờ và các thông báo, tương tự tính năng màn hình luôn bật Always-On Display trên các smartphone Samsung. So với V10 tiền nhiệm, màn hình phụ trên V20 đã cải tiến để hiển thị được nhiều chữ và nội dung hơn.

Ngoài điểm thú vị ở màn hình phụ, đây cũng là lựa chọn smartphone hấp dẫn với người thích giải trí, xem phim hay đơn giản là muốn một điện thoại màn hình đẹp. Màn hình chính 5,7 inch sử dụng tấm nền IPS LCD với công nghệ chấm lượng tử Quantumm nên màu sắc hiển thị rất sống động, độ tương phản cao, góc nhìn rộng nhưng lại mịn, sắc nét và trong hơn so với màn hình AMOLED ở Note 5 và Note 7, dù cùng độ phân giải 2K. Trong khi những smartphone tầm 10 triệu hiện giờ vẫn còn sử dụng màn hình Full HD, đây là lợi thế lớn ở V20.

Camera

Cũng như màn hình, camera là trang bị ghi điểm của V20 nhờ sự độc đáo của camera kép. Ở tầm giá trên dưới 10 triệu đồng, mẫu Android Hàn Quốc không có đối thủ đủ tầm về cả chất lượng lẫn tính năng, ở cả khả năng chụp hình lẫn quay video.

Không như iPhone 7 Plus, camera kép ở V20 bao gồm một camera 16 megapixel với tiêu cự thông dụng 29 mm và một camera phụ góc siêu rộng 12 mm. Thay vì hướng đến tính năng chụp ảnh chân dung như Apple, LG nhằm đến nhu cầu chụp ảnh phong cảnh và giúp đem lại những bức ảnh có hiệu ứng góc rộng mắt cá thú vị.

Camera góc rộng có độ phân giải 8 megapixel cho chất lượng ảnh khá tốt trong điều kiện ánh sáng thuận lợi, nhưng khi tối, chất lượng hình giảm sút nhiều một phần vì ống kính có khẩu độ khá lớn f/2.4. So với camera có góc chụp tiêu chuẩn, chất lượng hình ảnh của camera góc rộng kém hơn trong điều kiện đủ sáng lẫn thiếu sáng.

Ảnh chụp thử:

Kế thừa ưu điểm có được từ G4 và V10, V20 cũng là một trong những smartphone có chất lượng camera tốt nhất hiện nay. Ở chế độ tự động, model của LG còn cho khả năng xử lý ảnh tốt hơn cả Xperia Z5 hay Xperia XZ. Chế độ chụp chỉnh tay tiện dụng, phù hợp với người thích chụp ảnh chuyên nghiệp trên điện thoại di động, cho phép lưu ảnh ở định dạng RAW.

Tuy nhiên, lợi thế lớn ở V20, thậm chí còn được đánh giá hơn cả những flagship đời mới 2017 là tính năng quay video. Đây là smartphone hiếm hoi trên thị trường hiện nay tích hợp cả chế độ chỉnh tay Manual như kiểu máy quay chuyên nghiệp Ngoài việc có thêm một camera góc siêu rộng, hệ thống camera kép còn cho phép ghi hình ở độ phân giải lên tới 4K, hỗ trợ quay slow-motion tốc độ 120 hình/giây. Chất lượng thu âm rất tốt khi có thể ghi được ở độ phân giải cao 24-bit/48kHz, lọc ồn tốt.

Video quay thử:

Video quay thử từ LG V20

Âm thanh

Từ V10, nhà sản xuất Hàn Quốc đã tạo được ấn tượng tốt về âm thanh di động khi đem lại cho smartphone chất lượng không thua kém máy chơi nhạc di động chuyên nghiệp (Digital Audio Player - DAP).

Thay vì sử dụng chip tích hợp như hầu hết smartphone, V20 được bố trí chip giải mã âm thanh DAC riêng biệt, Quad DAC Sabre ES9218, cho phép xử lý nhiều định dạng nhạc số chất lượng cao lên tới 32-bit/394 kHz và DSD512, gấp nhiều lần tiêu chuẩn âm thanh từ đĩa CD.

Ngoài phần mềm cho phép quản lý, sắp xếp các bản nhạc số chất lượng cao, hỗ trợ nhiều định dạng Lossless, DSD, người dùng còn được tặng kèm tai nghe in-ear do hãng âm thanh Bang & Olufsen tinh chỉnh. V20 không chỉ là điện thoại nghe nhạc tốt nhất trong tầm giá 10 triệu đồng mà thuộc hàng tốt nhất trong số các smartphone đang có trên thị trường hiện nay.

Hiệu năng và thời lượng pin

Sự xuất hiện muộn màng khiến cho cấu hình không còn là ưu điểm của LG V20. Máy được trang bị chip Snapdragon 820, trong khi những smartphone hiện giờ đã chuyển sang Snapdragon 821 và thậm chí là Snapdragon 835. Dù vậy, việc được cài đặt sẵn Android 7.0 và có giá hiện giờ chỉ khoảng 10 triệu đồng khiến sản phẩm vẫn là lựa chọn hợp lý về hiệu năng so với giá tiền.

Phiên bản bán chính hãng ở Việt Nam hỗ trợ 2 sim với kết nối 4G LTE, dung lượng RAM 4GB cùng với bộ nhớ trong 64GB và khe cắm thẻ nhớ microSD. Với thông số kỹ thuật trên, LG V20 tỏ ra vượt trội so với những model tầm 10 triệu đồng như Oppo F3 Plus, Samsung Galaxy A9 và C9 Pro hay Galaxy Note 5, Sony Xperia XZ, thậm chí còn nhỉnh hơn những đối thủ cao hơn một vài triệu đồng như iPhone 6 Plus, HTC U Ultra hay Galaxy S7.

Nhưng pin vẫn là hạn chế ở V20 nói riêng và những smartphone cao cấp nói chung của LG. Dù dung lượng không quá thấp, 3.200 mAh, thời gian sử dụng pin chỉ vừa đủ trong ngày. Nếu so với iPhone 7, thời lượng pin của sản phẩm chỉ nhỉnh hơn chút ít dù dung lượng nhiều gần gấp đôi, kém hẳn iPhone 7 Plus. Màn hình lớn, độ phân giải cao cùng việc tính năng thêm các chip giải mã riêng biệt về âm thanh khiến máy khá ngốn pin.

Điểm gỡ gạc là pin vẫn được thiết kế kiểu rời nên có thể dùng thêm pin phụ nếu cần thiết.Công nghệ sạc nhanh Quick Charge 3.0 cùng với cổng giao tiếp USB-C đời mới giúp điện thoại có thể nạp pin nhanh 50% chỉ trong vòng 30 phút và mất 1 tiếng rưỡi để đầy hoàn toàn.

Dù thực tế là model đời cũ và thậm chí sắp có phiên bản kế nhiệm, V20 vẫn là một lựa chọn hợp lý trong tầm giá 10 triệu đồng hiện giờ, tốt hơn nhiều model cùng tầm tiền đang có trên thị trường về chất lượng màn hình, camera, âm thanh cũng như các tính năng phần mềm. Hạn chế đáng lưu tâm ở sản phẩm là kiểu dáng khá to, thiết kế thiếu đột phá và thời lượng sử dụng pin không tốt.