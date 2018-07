Honor 9 Lite - smartphone giá rẻ có màn hình tràn viền

Honor tập trung vào thiết kế giúp sản phẩm nổi bật hơn các model cùng phân khúc. Máy có thiết kế bóng bẩy hai mặt kính cong 2,5D với khung nhựa PVD được sơn cùng màu cùng với vỏ máy. Thiết kế này giúp model nhìn nổi bật và cao cấp hơn so với các sản phẩm cùng phân khúc phần lớn chỉ được làm bằng nhựa giả kim hay kim loại với các màu sắc cơ bản như đen, trắng, vàng. Honor cũng trang bị nhiều màu sắc hơn đặc biệt là phiên bản màu xanh dương, mặt lưng có thể thay thế một tấm gương soi tuy nhiên vẫn giống các phiên bản hai mặt lưng kính thì máy khá bám vân tay.

Chất lượng hoàn thiện và ghép nối các chi tiết với nhau của máy tốt không có khoảng hở nhiều. Phần sườn máy có các đường vát vào trong giúp cầm chắc chắn không bị trơn tuột và không gây cảm giác cấn tay. Tuy nhiên do vẫn sử dụng vật liệu nhựa nên máy khá nhẹ và không có cảm giác đầm tay như các model cao cấp.

Tương tự như các mẫu smartphone màn hình tràn viền hiện nay thì cảm biến vân tay cũng được bố trí ở giữa mặt lưng của máy còn cụm camera kép được đặt lệch góc như thường thấy hiện nay . Các phím bấm cứng đều nằm ở cạnh phải, máy vẫn dùng cổng micro USB là điểm đáng tiếc trong thiết kế.

Do sử dụng màn hình kích thước chỉ 5,65 inch cùng tỉ lệ 18:9 nên máy nhỏ gọn thuận tiện cho việc cầm và sử dụng bằng một tay. Đây cũng là một trong các model rẻ nhất hiện nay được trang bị loại màn hình này. Màn hình của máy có độ phân giải FullHD+ tốt hơn các model cùng phân khúc giá, ngoài ra người dùng có thể tuỳ chỉnh xuống HD+ để tiết kiệm pin. Đây là model cho phép can thiệp nhiều vào màn hình từ độ phân giải, nhiệt độ màu, kích thước phông chữ. Độ sắc nét của hình ảnh hiển thị trên máy tốt tuy nhiên màu sắc khá nịnh mắt. Độ sáng màn hình cao nhưng góc nhìn không tốt lắm do mặt kính dễ phản chiếu hình ảnh.

Máy chạy Android 8.0 mới với giao diện EMUI 8.0 là điểm nổi trội của sản phẩm. Giao diện được làm đẹp mắt, thân thiện và dễ sử dụng. Tuy nhiên máy không được trang bị nhiều tính năng thông minh giống như các smartphone của Huawei. Tính năng nhận diện khuôn mặt vẫn chưa xuất hiện bù lại cảm biến vân tay của máy hoạt động nhạy. Người dùng có thể dùng vân tay để khoá các ứng dụng, dữ liệu quan trọng hay điều khiển các tính năng như chụp hình, trả lời cuộc gọi hay điều khiển bảng thông báo...

Honor 9 Lite cũng gây ấn tượng nhờ cụm camera kép ở mặt trước và sau máy. Cả hai cụm camera này đều có độ phân giải lần lượt là 13 megapixel và 2 megapixel, trong đó camera 2 megapixel có tác dụng đo độ sâu trường ảnh giúp xoá phông tốt hơn. Trong môi trường ánh sáng tốt thì máy lấy nét và chụp khá nhanh. Hình ảnh có độ chi tiết tốt nhưng màu sắc nhạt hơn so với thực tế. Trong điều kiện thiếu sáng máy lấy nét chậm hơn, hình ảnh xuất hiện nhiễu và mất chi tiết nhưng giảm thiểu bệt màu giúp hình ảnh thật hơn. Máy xoá phông khá tốt tuy nhiên trong các tình huống ánh sáng phức tạp thì dễ gây xoá nhầm luôn cả chủ thể hay vùng chuyển nét bị lem nhem. Camera trước cho chất lượng ảnh tương tự như camera sau nhưng tốt hơn về màu sắc, hình ảnh tươi hơn bù lại khả năng xoá phông camera trước không tốt bằng camera sau. Ngoài ra model này còn gây chú ý nhờ được trang bị nhiều tính năng chụp như chỉnh tay, phơi sáng...

Honor 9 Lite được trang bị chip Kirin 659, RAM 3 GB và bộ nhớ trong 32 GB. Máy chạy tốt và mượt mà các tác vụ bình thường và các game nhẹ không đòi hỏi chip GPU mạnh. Tuy nhiên với các game nặng như Asphalt 8 thì máy sẽ bị giật lag nếu chơi ở mức thiết lập cao nhất do GPU của chip Kirin 659 không đủ mạnh. Trong phân khúc giá 4 triệu thì chip Kirin 659 vượt trội hơn hẳn các con chip giá rẻ của MediaTek hay thậm chỉ cả Snapdragon 425.

Pin của máy có dung lượng 3.000 mAh đủ đáp ứng trong một ngày sử dụng khi cho khả năng sử dụng hỗn hợp từ chơi game, lướt web… với thời gian mở màn hình liên tục hơn 6 tiếng.