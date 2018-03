Galaxy Note8: Camera hoàn thiện tính năng từ đối thủ

Note8 có nâng cấp lớn về camera với hệ thống camera kép.

So với mọi năm, Galaxy Note8 có sự nâng cấp đáng kể về camera. Không chỉ thông số tốt hơn, di động của Samsung còn trang bị camera kép cho tính năng chụp xóa phông ấn tượng. Sản phẩm bao gồm một camera góc rộng f/1.7 tương tự Galaxy S8 và một có tiêu cự tương đương zoom 2x độ mở f/2.4. Camera chính vẫn có độ phân giải 12 megapixel và phía trước là 8 megapixel.

Giống như Galaxy S8, Note8 không còn phím Home dạng vật lý ở phía trước màn hình. Thao tác mở nhanh camera vì vậy chuyển thành nhấp đúp nút nguồn. Camera tuy mở rất nhanh (chưa đầy 2 giây là người dùng đã có thể chụp được bức hình đầu tiên) nhưng việc bấm nút nguồn với độ lỳ lớn hơn không tạo cảm giác thoải mái như bấm nút Home trước đây. Note8 vẫn thân thiện với người dùng khi cho phép chụp bằng phím âm lượng, giọng nói hoặc cử chỉ giơ lòng bàn tay.

Giao diện chụp hình đơn giản dễ dùng.

Giao diện chụp hình trên máy không có nhiều khác biệt với khả năng bù trừ sáng rất nhanh bằng cách trượt tay trên màn hình sau khi lấy nét. Chế độ camera thông minh Bixby chưa tỏ ra hữu dụng với người dùng Việt Nam. Phần giao diện chính có thêm nút nhỏ 2x để bật chế độ chụp tele bằng camera thứ 2. Bên cạnh còn có Sticker cho phép thêm hiệu ứng hình ảnh, hấp dẫn người dùng trẻ khi chụp dạng selfie.

Chế độ zoom 2x cho góc chụp linh hoạt hơn. Ảnh minh họa hình trái là chụp góc rộng, phải là zoom 2x.

Cầm trên tay Note8, chế độ mà nhiều người muốn thử đầu tiên có lẽ chính là tính năng chụp xóa phông. Đây không phải là tính năng mới bởi trước đó đã xuất hiện trên iPhone 7 Plus. Tuy nhiên, di động của Apple không mạnh trong chụp thiếu sáng, thông số kỹ thuật không xuất sắc khiến trải nghiệm chưa trọn vẹn. Đó cũng là lý do chiếc smartphone của Samsung rất được kỳ vọng khi vừa trình làng.

Ngay từ thông số camera, Note8 đã cho thấy sự nhỉnh hơn so với 7 Plus, camera thứ hai tương đương zoom 2x và f/2.4 (của iPhone 7 Plus là f/2.8). Độ mở lớn hơn cho phép xóa phông tốt hơn và chụp tối tốt hơn. Tất nhiên, độ xóa phông trong ảnh cuối cùng phụ thuộc phần lớn vào khả năng xử lý của phần mềm.

Camera tele f/2.4 đã cho các bức hình chụp cận cảnh tốt.

Chế độ chụp chân dung xóa phông của Note8 có tên Live Focus (Lấy nét động), hơi khó hiểu với người dùng phổ thông. Tuy nhiên, chế độ này rất dễ dùng. Ưu việt hơn so với iPhone 7 Plus ở hai điểm. Đầu tiên là máy lưu đồng thời cả ảnh chụp từ camera tele lẫn camera thường có góc rộng hơn nhiều. Thứ hai quan trọng hơn cả là cho phép điều chỉnh độ xóa mờ phông nền. Các tinh chỉnh này đều trực quan, dễ dùng và mỗi lần điều chỉnh cho phép lưu thành ảnh riêng khác nhau để người dùng tiện so sánh.

Khi bật chế độ zoom 2x, Note8 đã khiến người dùng cảm thấy hài lòng khi khả năng chụp thiếu sáng tốt hơn đáng kể so với iPhone 7 Plus năm ngoái. Chụp tối vốn là thế mạnh các smartphone cao cấp của Samsung trong nhiều năm qua khi camera thường có độ mở lớn hơn các đối thủ. Ngay cả khi không bật chế độ Live Focus, với f/2.4, máy đã có thể chụp cận cảnh với độ xóa phông nhẹ, tự nhiên.

Chụp trong phòng với điều kiện ánh sáng không nhiều nhưng Live Focus của Note8 vẫn hoạt động hiệu quả.

Hệ thống xử lý của Note8 cũng tốt khi cho các đường bo viền chủ thể mềm mại, không bị gắt và giả như các smartphone có cùng tính năng trước đây. Máy cũng tăng sắc độ màu da khi chụp chân dung giúp các bức ảnh chụp nổi rõ được chủ thể hơn. So cùng bối cảnh chụp, ảnh của Note8 thường sáng, sống động hơn so với ảnh từ iPhone 7 Plus/8 Plus. Có một nhược điểm ở chế độ chụp chân dung là khoảng cách mà chế độ này có thể hoạt động được không nhiều khiến người dùng mất nhiều thời gian hơn để dịch chuyển vị trí mới có thể chụp Live Focus.

Bộ ảnh chụp thử từ Galaxy Note8:

Note8 cũng có các bức hình chụp ban ngày xuất sắc, đủ để người dùng đi du lịch mà không cần cầm theo máy ảnh compact. Độ sáng, sắc nét đều rất tốt, độ tương phản cao và chế độ HDR hiệu quả. Màu sắc thường được xử lý tươi tắn hơn so với thực tế nhưng được người dùng ưa chuộng, đặc biệt trong thời kỳ mạng xã hội lên ngôi. Một nhược điểm nhỏ của máy là ở thời khắc nhá nhem tối, máy thường đẩy ISO lên cao và khiến ảnh hơi dư sáng, các chi tiết hơi bệt dù điều này không thực sự cần thiết. Còn ở chế độ chụp tối, Note8 vẫn cho thấy thế mạnh của mình khi làm nổi được cả các chi tiết mà với iPhone 7 Plus hay 8 Plus chỉ là màu đen.

Chụp đêm vẫn là thế mạnh của dòng Galaxy Note và S nói chung.

Smartphone của Samsung trang bị chống rung quang học hoạt động rất hiệu quả khi quay video. Do người dùng đều dùng tay không để cầm máy nên không tránh được các trường hợp bị rung. Tuy nhiên, OIS trên máy cho các đoạn quay liền mạch hơn, chuyển cảnh "mềm" hơn. Với camera trước, tính năng chống rung cũng cho thấy sự quan trọng của mình. Do phần lớn người dùng đều phải với tay khi chụp selfie nên cũng rất dễ bị rung tay và đây là nơi OIS phát huy tối đa khả năng của mình.

Samsung không có nhiều thay đổi với chế độ tự chụp chân dung. Dù giảm tối đa chế độ "làm đẹp", máy vẫn cho hình ảnh da hơi mịn và sáng. Tông màu này phù hợp với các bạn trẻ nhưng hãng vẫn nên có chế độ chụp sao cho gần với thực tế hơn. Ngoài ra, do góc ống kính rộng, nếu chụp quá gần, khuôn mặt cũng sẽ không đúng tỷ lệ kích thước thật khi lên ảnh.