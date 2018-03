Galaxy Note FE - 'món quà' cho tín đồ yêu Samsung

Sự xuất hiện của Galaxy Note FE ở Việt Nam có thể coi là bất ngờ, khi trên thị trường, Samsung đang có nhiều smartphone cao cấp hấp dẫn hơn, như bộ đôi Galaxy S8, S8+ hay Galaxy Note8 đình đám. Nhưng theo thống kê Top 10 smartphone bán chạy nhất trong tháng 11 vừa rồi của VnExpress, doanh số của đàn em Note FE còn vượt mặt cả Note8 cũng như nhiều smartphone cao cấp đáng gờm khác.

Sản phẩm này thú vị từ cách đặt tên khi hãng điện tử Hàn Quốc gọi nó là FE - Fan Edition. Đây là mẫu smartphone được Samsung thiết kế dành cho những tín đồ yêu thích dòng Galaxy Note và fan ruột của hãng.

Thiết kế

Năm nay, smartphone cao cấp của Samsung đã được làm mới bằng thiết kế màn hình vô cực Infinity Display với viền cực mỏng, tràn ra sát mép. Nhưng Galaxy Note FE lại sử dụng thiết kế quen thuộc, gợi nhớ đến Galaxy Note 7 năm ngoái. Cảm biến vân tay cùng dãy phím cảm ứng vẫn nằm ở mặt trước, cho thao tác thuận tiện hơn việc đặt ở mặt lưng hay kiểu phím ảo ẩn bên trong màn hình.

So với những đối thủ cao cấp cùng tầm tiền như HTC U11 hay Sony Xperia XZs, kiểu dáng của Galaxy Note FE vẫn có nét hiện đại, thời trang hơn nhờ bộ khung kim loại và mặt lưng kính bóng bẩy. Cũng như S8 hay Note8, Galaxy Note FE có thể kháng nước và bụi với tiêu chuẩn IP68, cho phép chịu được nước ở độ sâu tối đa 1,5 m trong vòng 30 phút.

Thậm chí, khi nhìn ngắm và cầm nắm thực sự, Galaxy Note FE còn tốt hơn cả Galaxy Note8. Máy trông vuông vắn, nam tính hơn. tạo ra nét riêng về thiết kế và khác biệt rõ ràng với Galaxy S. Phần tiếp xúc giữa màn hình cong và khung viền kim loại trên FE cũng liền mạch, tạo ra cảm giác cầm thoải mái và chắc chắn, không quá trơn như trên đàn anh đắt tiền.

Nếu là một tín đồ của Samsung hay yêu thích và theo dõi công nghệ, bạn sẽ nhận ra Galaxy Note FE và Galaxy Note 7 có bề ngoài giống hệt nhau, chỉ đôi chút khác biệt ở tên máy được in ở mặt lưng. Chút đáng tiếc ở mẫu Note mới là dung lượng pin đã giảm đi 300 mAh và chỉ còn 3.200 mAh. Lý do là FE được Samsung phát triển lại như một sản phẩm mới, chứ không phải tận dụng những linh kiện trên Galaxy Note 7 năm ngoái. Trong đó, pin được thiết kế hoàn toàn mới nên có dung lượng thay đổi đáng kể.

Galaxy Note FE mang nhiều nâng cấp phần mềm và tính năng giống Note8.

Tính năng

Khác thiết kế, tính năng và phần mềm trên Galaxy Note FE giống với Note8, mang đến nét sự mới lạ khác biệt với Note 7 năm ngoái. Hệ điều hành Android 7.1.1 đi kèm với giao diện tuỳ biến đặc trưng trên smartphone năm nay của Samsung. Biểu tượng ứng dụng, đồ hoạ chuyển mạnh đều được làm tinh tế, gọn và mượt hơn những smartphone cao cấp những năm trước.



Cũng như Galaxy Note8 và S8, Galaxy Note FE hỗ trợ thanh toán điện tử Samsung Pay, tính năng biến điện thoại thành máy tính với phụ kiện DEX. Đây cũng là smartphone có tính năng bảo mật đa dạng và đem lại trải nghiệm tốt nhất trên thị trường với 3 lựa chọn bảo mật sinh trắc học: vân tay, mống mắt và khuôn mặt, bên cạnh mật khẩu chữ, số và hình vẽ truyền thông. Với việc cảm biến vân tay vẫn đặt ở mặt trước, thao tác chạm và mở khoá trên Note FE vẫn rất tiện và nhanh gọn so với nhiều smartphone đời mới hiện nay, đã loại bỏ cảm biến vân tay hay chuyển về mặt lưng.



S Pen của Galaxy Note FE cũng là điểm đáng khen ngợi khi chất lượng và tính năng là "một 9 một 10" so với đàn anh Galaxy Note8. Nếu xét ở mức cơ bản và thường xuyên dùng đến, S Pen trên hai model không khác nhau nhiều, thậm chí, đến cây bút còn giống hệt. Với FE, ngoài những tính năng quen thuộc trên nhiều dòng Note, người dùng vẫn có thể ghi chú nhanh trên màn hình khoá. Việc hỗ trợ số trang ghi chú ngoài màn hình khoá ít hơn, mới chỉ dịch từng từ chứ chưa phải cả đoạn văn bản không ảnh hưởng nhiều.

Màn hình

Mật độ điểm ảnh tương đương và cùng công nghệ Super AMOLED, Galaxy Note FE và Note8 cũng có khác biệt về màn hình. Ngoài kích thước lớn với tỷ lệ dài hơn, nếu xem xét kỹ hay đặt cạnh sẽ thấy Note FE cho màu sắc có phần rực rỡ, không trung thực và trong trẻo bằng Note8. Dù vậy, cũng nên nhớ khoảng chênh lệch giữa hai sản phẩm này lên tới gần 10 triệu đồng.

Cấu hình và pin



Tương tự, cấu hình giữa Note FE và Note8 cũng có sự chênh lệch nhất định nhưng bỏ qua được khi giá bán quá chênh lệch. Ngoài pin, thông số kỹ thuật của sản phẩm giống hệt như Note 7 năm ngoái. Chip là Exynos 8890, RAM có dung lượng 4GB, bộ nhớ trong 64GB. Máy cũng hỗ trợ 2 sim và cho phép mở rộng khả năng lưu trữ bằng thẻ nhớ.



Dung lượng pin 3000 mAh, khoảng 10% nếu so với Note 7 không thể hiện nhiều khác biệt. Nếu chỉ tính trong nhóm smartphone cao cấp của Samsung, FE vẫn là model có thời lượng sử dụng pin tốt nhất, thậm chí còn lâu hơn Note8 do kích cỡ màn hình ít hơn đáng kể. Máy đủ sức hoạt động trong một ngày sử dụng với mức độ sử dụng thông thường hiện nay, kết nối Internet liên tục. So với iPhone cùng tầm tiền như iPhone 7 hay iPhone 7 Plus, lợi thế của Galaxy Note FE còn ở việc hỗ trợ sạc nhanh, cho phép sạc nhanh cả phương thức không dây lẫn có dây. Nếu xét đến giá, rất ít lựa chọn smartphone mới có cấu hình và tính năng tốt hơn Note FE.

Samsung Galaxy Note FE Sony Xperia XZ1 HTC U11 Màn hình Quad HD 5.7 inch Full HD 5.2 inch Quad HD 5.5 inch Hệ điều hành Android 7.1 Android 8.0 Android 8.0 Camera chính 12 megapixel 19 megapixel 12 megapixel Camera trước 5 megapixel 13 megapixel 16 megapixel Chip Exynos 8890 8 nhân Snapdragon 835 8 nhân Snapdragon 835 8 nhân RAM 4GB 4GB 6GB Bộ nhớ trong 64GB 64GB 128GB Thẻ nhớ microSD tối đa 256GB microSD tối đa 256GB microSD tối đa 2TB Pin 3.200 mAh sạc nhanh, sạc không dây nhanh 2.700 mAh sạc nhanh 3.000 mAh sạc nhanh Giá 13.990.000 đồng 15.990.000 đồng 16.990.000 đồng

Camera

Camera là điểm cần cân nhắc ở Galaxy Note FE. Sản phẩm vẫn sử dụng ống kính dạng đơn, thay vì kép nhiều smartphone ra mắt năm nay. Thông số kỹ thuật không khác với Note 7 năm ngoái khi camera chính dùng cảm biến 12 megapixel với công nghệ lấy nét nhanh DualPixel, ống kính khẩu độ lớn f/1.7 và có chống rung quang học OIS.

Ảnh chụp bằng Galaxy Note FE

Chưa có camera kép như Note8 nên FE cũng không có tính năng chụp ảnh chân dung xoá phông Live Focus. Trong khi đó, so với Xperia XZ1 hay U11 cùng tầm tiền, model của Sony có lợi thế hơn khi hỗ trợ quay video Slowmotion lên tới 960 hình/giây còn chất lượng ảnh từ sản phẩm tới từ HTC cũng nhỉnh hơn.



Với những ưu điểm giá trị phía trên cùng mức niêm yết 14 triệu đồng, Galaxy Note FE không chỉ là sản phẩm hấp dẫn với riêng tín đồ của Samsung và Galaxy Note, mà còn đáng lựa chọn với người đang có ý định tìm mua smartphone cao cấp giá tốt. Nếu từng yêu nhưng lỡ hẹn với Note 7 năm ngoái, bạn sẽ cảm thấy không còn gì phải hối tiếc nữa khi đến với Galaxy Note FE.