Đánh giá Nokia Lumia 520 - màn hình đẹp, hiệu năng tốt

Nokia vừa giới thiệu chiếc smartphone Lumia 520 sử dụng Windows Phone 8 rẻ nhất tại thị trường Việt Nam. Máy khoảng 3,85 triệu đồng, chỉ bằng 25% so với chiếc điện thoại Lumia 920 cao cấp. Tuy giá thấp, nhưng không có nghĩa là Lumia 520 có thiết kế xấu và chất lượng kém. Máy vẫn được tạo dáng vuông vức chắc chắn, màn hình cảm ứng lớn cực nhạy và dùng nắp lưng rời nhiều màu có thể thay thế tùy theo nhu cầu người dùng.

Màn hình IPS 4 inch, cảm ứng cực nhạy nên sử dụng rất thoải mái.

Nếu so sánh mức giá dưới 4 triệu đồng, Nokia Lumia 520 là điện thoại đầu tiên trên thị trường sử dụng nền tảng SOC (System on Chip) với bộ xử lý Qualcomm Snapdragon S4 2 nhân, tốc độ 1 GHz, RAM 512 MB, bộ nhớ lưu trữ 8 GB (thực dùng 4 GB), màn hình IPS 4 inch, độ phân giải 800 x 480 pixel, mật độ điểm ảnh là 233 ppi, đồ họa rời Adreno 305, hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ, camera 5 megapixel không hỗ trợ đèn flash, kết nối 3G, Wi-Fi, Bluetooth… và pin có dung lượng 1.430 mAh. Còn những thương hiệu khác hoặc các smartphone giá thấp đến từ Trung Quốc tuy là bộ xử lý 2 hoặc 4 nhân nhưng đều là do các hãng MediaTek (MTK) hoặc Rockchip sản xuất nên có hiệu năng xử lý và mức độ ổn định thấp hơn nhiều.



So với Lumia 620, 820 và 920 đã ra mắt, phiên bản 520 chỉ còn giữ lại công nghệ màn hình cảm ứng siêu nhạy, những công nghệ độc quyền khác từ Nokia như: màn hình hỗ trợ ClearBlack Display, PureMotion HD+ hoặc công nghệ chụp ảnh PureView đều đã được loại bỏ, phần ứng dụng quan trọng Nokia City Lens cũng không còn. Tuy nhiên trên máy vẫn còn một vài ứng dụng quan trọng khác hỗ trợ cho việc chụp ảnh là Cinemagraph, Creative Studio, Panorama, Smart Shoot và PhotoBeamer… Riêng ứng dụng bản đồ, định vị đã được đổi tên mới là HERE Drive, HERE Maps (tên gọi trước đây là Nokia Drive, Nokia Maps).

Thiết kế

Máy có thiết kế gọn gàng, vuông vức. Mặt trước là lớp kính chống trầy xước, lớp vỏ nhựa sau lưng có thể tháo rời. Pin đặt giữa, che chắn vị trí gắn microSIM và thẻ nhớ microSD nên người dùng muốn thay thế bắt buộc phải tắt nguồn. Các nút bấm đều tập trung ở cạnh bên phải, bao gồm các nút điều chỉnh âm lượng, phím tắt/mở nguồn và phím chụp hình nằm ở góc phải.

Lớp vỏ nhựa bảo vệ khá dày và cứng cáp, nhưng nút bấm đệm bằng nhựa trên lớp vỏ (phần bên trong) có thiết kế hơi mỏng manh, độ bền không cao. Số Hóa gặp tình huống khi lắp ghép với thân máy thỉnh thoảng xảy ra tình trạng các phím bấm đệm không vào đúng khớp. Đặc biệt là phím chụp hình, hay có tình trạng nhấn giữ không canh nét được, buộc lòng phải tháo ráp nhiều lần thận trọng thì phím bấm đệm mới vào đúng khớp. Loa ngoài có thiết kế một lớp cao su viền quanh chống rung nên nghe nhạc rất hay, rõ ràng. Phần camera được bảo vệ bởi một lớp kính che bụi. Tương tự như Lumia 820, phần ngõ cắm tai nghe được thiết kế trên thân máy, ngoại trừ Lumia 620 là khác biệt.



Ngoài ra, phần thiết kế mặt lưng vuốt cong ở 4 góc vô tình đã tạo thành những “mũi nhọn” khá cứng, nếu người dùng cầm trên tay với một lực hơi mạnh thì các góc cạnh này sẽ nhấn vào lòng bàn tay khá đau hoặc khi bỏ trong túi quần chật chội sẽ rất khó chịu.

Màn hình



Máy dùng màn hình IPS 4 inch với lớp cảm ứng cực nhạy có thể dùng “móng tay” tương tác. Đặc biệt với những người có mồ hôi tay, mức độ tương tác cảm ứng vẫn không sai lệch. Độ tương phản của màu sắc khá tốt, khi để độ sáng tối đa, góc nhìn nghiêng của máy không bị sai lệch nhiều, nhưng phần tái hiện màu đen chưa tốt, dư sáng và có thiên hướng thành xám đậm, dễ dàng nhận biết khi xem phim có hai vạch đen trên và dưới.

Độ sáng khá tốt, chi tiết đầy đủ nhưng vẫn có thể nhìn thấy các điểm ảnh.

Mặc dù độ phân giải 800 x 480 pixel, mật độ điểm ảnh 233 ppi nhưng nếu nhìn kỹ vẫn thấy các điểm ảnh nên chi tiết không đẹp. Ngoài ra, chức năng tự động điều chỉnh độ sáng của màn hình không nhạy nên khả năng tự động điều chỉnh độ sáng kém.

Tốt nhất, người dùng nên điều chỉnh độ sáng theo thang cấp có sẵn trên máy là: cao, trung bình và thấp. Mức dùng phù hợp nhất là trung bình, độ sáng vừa đủ cho mọi nhu cầu sử dụng. Mức độ sáng cao chỉ thích hợp khi đi dùng ngoài trời nắng, còn trong nhà hoặc về đêm sẽ rất “rực rỡ” gây chói mắt nếu nhìn liên tục ở khoảng cách gần. Mức độ sáng thấp chỉ phù hợp khi cần tiết kiệm pin.

Bài và ảnh: Anh Vũ