Đánh giá HTC One X+, bản nâng cấp giá trị

One X+ là bản nâng cấp của mẫu điện thoại "ăn khách" được HTC giới thiệu từ đầu năm.

Thiết kế

One X+ và One X là hai người anh em song sinh với cùng một kiểu dáng và kích thước 134,4 x 69,9 x 8,9 mm. Tuy nhiên One X+ nặng hơn 5 gram (135 gram) so với người tiền nhiệm. Một số chi tiết nhỏ được thay đổi để HTC làm mới đi một chút sản phẩm của mình, như dãy phím cảm ứng ở mặt trước có đèn nền màu đỏ thay vì trắng, Logo Beats ở mặt sau cũng thay đổi, tương tự như vậy với cụm camera khi phần kim loại cùng màu với mặt lưng và viền kim loại được tô màu đỏ.

One X+ chỉ có một vài thay đổi nhỏ so với One X.

Vẫn giữ hai phiên bản màu đen và trắng với lớp vỏ Poly-Carbonate nhưng trên One X+, màu đen là đen sẫm chứ không phải hơi sáng và ghi như ở One X. Chất liệu sơn nhẵn cũng được thay thế bằng lớp vỏ tạo cảm giác hơi mềm và sần hơn của One X. Những thay đổi nhỏ ở một số chi tiết cùng màu sắc khiến One X+ tăng phần cá tính, đẹp hơn cả phiên bản trước.

Nặng hơn 5 gram, nhưng kích thước của One X và One X+ giống hệt nhau.

Như model thế hệ trước, bộ khung máy nguyên khối làm từ chất liệu Poly-Carbonate khiến One X+ không chỉ đẹp mắt mà còn mang đến cảm giác cầm thú vị. Dù kích thước lớn, màn hình 4,7 inch, máy khó bị trơn hay trượt như việc dùng vỏ kim loại. Các vết trầy, xước hay bẩn có thể xuất hiện ở mặt sau, nhưng cũng dễ làm sạch bằng khăn ướt mềm và mềm.

Màn hình

Giống như kiểu dáng, màn hình của One X+ không có nhiều thay đổi. Mặt trước máy vẫn là màn hình 4,7 inch với lớp kính bảo vệ Corning Gorilla Glass 2 đời mới, thay vì Corning Gorilla Glass của One X. Điều này giúp cho khả năng hạn chế trầy xước, hay va đập của màn hình được giới thiệu là tốt hơn loại cũ.

Màn hình HD hiển thị sắc nét và đẹp là điểm mạnh của One X+ kế thừa từ One X.

One X+ sử dụng tấm nền IPS LCD 2 với độ phân giải HD 720 x 1.280 pixel. Và sản phẩm này vẫn là một trong những smartphone có màn hình hiển thị tốt nhất trên thị trường hiện nay. Mật độ điểm ảnh xấp xỉ 312 ppi cho hình ảnh rất sắc nét và mịn màng. Ngay ở khoảng cách gần, hiện tượng rỗ ở các chữ hay icon đều khó có thể thấy được. Tuy nhiên, sự khác biệt về khả năng hiển thị giữa One X+ và One X dường như là không có.

Hệ điều hành và giao diện

So với One X khi ra mắt, One X+ sử dụng hệ điều hành Android và giao diện Sense UI mới hơn. Nếu thoạt nhìn, người dùng sẽ khó thấy sự khác biệt giữa Android 4.0 và Sense 4 trên One X so với Android 4.1 và Sense 4+ trên One X+.

Tuy nhiên, điều dễ nhận thấy là phần đồ họa màu xanh lá kết hợp đen trên hệ điều hành của One X được thanh bằng màu xanh dương cùng với đèn (giống với Jelly Bean) trên One X+. Khi sử dụng, sự khác biệt thể hiện rõ trong việc One X+ chạy rất mượt, nhờ vào khả năng tối ưu của Project Butter trên Android 4.1. Bên cạnh đó, ứng dụng tìm kiếm Google Now đã có mặt trên One X+.

Màn hình khóa trên giao diện Sense 4+ cho phép hiển thị nhiều thông tin và ứng dụng hơn Sense 4.

Giao diện Sense 4+ chạy mượt hơn nhờ Android mới, nhưng cũng xuất hiện thêm một vài điểm mới. Màn hình khóa có vẻ không thay đổi, nhưng thực tế trên giao diện của One X+, HTC đã bổ sung thêm nhiều chế độ khóa mới nâng tổng số lên thành 9.

Tùy theo cách chọn lựa của người dùng, khi khóa máy màn hình có thể hiện thị các thông tin cá nhân đơn tuần, album ảnh, tin tức cập nhật từ mạng xã hội, thời tiết, chứng khoán, thông tin làm việc, nhạc hay đơn thuần chỉ là một bức ảnh nền trống.

Tuấn Anh