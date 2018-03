Đánh giá HTC One, smartphone được chờ đợi nhất hiện nay

Mặc dù được giới thiệu sớm từ đầu tháng 2 tại London và dự kiến bán ra vào cuối tháng 3 tại Việt Nam nhưng HTC One đến nay mới chính thức được tung ra thị trường.

HTC One là smartphone chay Android có thiết kế đẹp nhất hiện nay. Ảnh: Huy Đức

Màn hình của máy có kích thước 4,7 inch độ phân giải Full HD. Máy được trang bị chip xử lý Snapdragon 600 tốc độ 1,7 GHz, RAM 2 GB và bộ nhớ trong 32 GB. Camera sử dụng công nghệ Ultrapixel với độ phân giải 4 megapixel có khả năng thu sáng gấp 3 lần so với các cảm biến khác. Chức năng Zoe Photo cho khả năng chụp hình với âm thanh.

Máy chạy hệ điều hành Android 4.2 cùng giao diện Sense 5 mới thân thiện hơn. Ứng dụng Blinkfeed giúp người dùng cập nhật thông tin liên tục từ mạng xã hội, tin tức và công việc, tuy nhiên, ứng dụng này chưa hỗ trợ RSS nên người dùng chỉ có thể cập nhật tin tức từ những trang báo nổi tiếng.

Âm thanh là một trong những điểm mạnh của HTC One, loa ngoài của máy với công nghệ BoomSound gồm 2 loa kép đặt phía trước cùng chip âm thanh của Beatsaudio cho chất lượng ấn tượng. Hệ thống micro kép với công nghệ Sensevoive khử tạp âm cho phép người dùng có thể gọi điện trong môi trường ồn ào.

Thiết kế và màn hình

HTC One có vỏ máy làm bằng nhôm nguyên khối. Tuy nhiên, định nghĩa nguyên khối ở One của HTC khác với nguyên khối của iPhone của Apple hay Lumia 920 của Nokia và thậm chí cả One X trước đây của hãng.

One có nhiều chi tiếp ghép lại với nhau bằng một loại keo đặc biệt. Thiết kế này còn gọi là Zero Gap do không có khoảng hở và khớp nối giữa các chi tiết với nhau.

Nhìn từ bên ngoài HTC One có các phần chính ghép lại là nắp lưng, loa trước bằng nhôm, khung máy làm bằng nhựa và màn hình.

Nắp lưng làm bằng nhôm nguyên khối của máy.

Phần nắp lưng và loa được làm bằng nhôm nguyên khối với công nghệ khắc axit và cắt CNC tương tự như trên model iPhone của Apple trước đây. Ưu điểm của vỏ nhôm là máy cho cảm giác cầm chắc tay nhưng dễ trầy xước và nóng hơn.

Phần nắp lưng máy được thiết kế cong ôm sát lòng bàn tay cùng với lớp xi nhám cho cảm giác cầm thoải mái hơn Galaxy S4 mặc dù máy dày hơn. Chất liệu nhôm chế tạo HTC One khó trầy hơn trên iPhone 5 tuy nhiên cũng giống iPhone 5, phiên bản màu đen của máy dễ phát hiện các vết trầy xước hơn. Hai dải nhựa ngang phía sau chia nắp lưng thành 3 phần riêng biệt. Hai dải nhựa này có tác dụng tăng khả năng bắt sóng của One. Camera và đèn flash được đặt giữa máy theo hàng dọc.

Khung sườn và khay sim bằng nhựa.

Nút tăng giảm âm lượng cùng màu với vỏ máy với các vòng tròn đồng tâm đẹp mắt.

Nút nguồn cũng là cổng hồng ngoại của máy.

Cổng sạc và micro lệch về một bên.

Phần khung của One và cả khay sim đều được làm bằng nhựa. Nút nguồn và jack cắm tai nghe được bố trí ở đỉnh máy, trong đó nút nguồn còn kiêm luôn cổng phát hồng ngoại để biến One thành chiếc điều khiển tivi. Nút tăng giảm âm lượng trên One làm bằng nhôm có thiết kế đẹp với các vòng tròn đồng tâm được đặt ở cạnh phải của máy.

Mặt trước điện thoại có thể nói là điểm đáng chú ý nhất trong thiết kế của One. HTC bố trí 2 loa ngoài nằm đối xứng ở bên trên và dưới màn hình. HTC gọi đây là công nghệ BoomSound giúp người dùng có thể nghe được âm thanh tốt nhất khi sử dụng máy.

Nhìn từ phía trước, HTC gây ấn tượng với hệ thống loa kép.

Khi tắt máy, bạn có cảm giác màn hình của One chiếm gần hết mặt trước máy trong khi thực tế phần viền màn hình của One khá dày, khác với xu hướng màn hình với viền siêu mỏng như hiện nay.

HTC cũng thay đổi cách sắp xếp các nút bấm trên One, hãng chỉ còn 2 nút bấm được đặt 2 bên logo HTC. Nút đa nhiệm đã bị bỏ đi người dùng có thể mở đa nhiệm bằng cách bấm đúp và nút home.

Màn hình

HTC One sử dụng màn hình Super LCD3 kích thước 4,7 inch với độ phân giải Full HD. Màn hình của One có thể nói là đẹp nhất hiện nay trên thị trường với khả năng hiển thị màu sắc thật, sống động cùng độ tương phản ấn tượng.

Chất lượng hiển thị của màn hình luôn là ưu điểm của HTC. Ảnh: Huy Đức

Màn hình của máy có mật độ điểm ảnh lên đến 468 ppi cao nhất hiện nay nên việc thể hiện các chi tiết hình ảnh hoàn hảo người dung không thể nhìn thấy hiện tượng vỡ hình hay răng cưa khi xem hình và video ở độ phân giải cao. Màn hình của máy có góc nhìn rộng tuy nhiên do độ sáng màn hình của máy ở mức lớn nhất không cao nên khi xem dưới nguồn sáng mạnh như trời nắng có hơi khó khăn do hiện tượng phản chiếu.

HTC One là một trong những smartphone cao cấp đáng mua nhất hiện nay trên thị trường nhờ thiết kế đẹp cùng cấu hình ấn tượng.

Bài và ảnh: Huy Đức