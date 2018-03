Đánh giá HTC Butterfly - smartphone đầu tiên có màn hình Full HD

Butterfly là phiên bản quốc tế của Butterfly J, smartphone màn hình Full HD đầu tiên thế giới nhưng dành riêng cho thị trường Nhật, được HTC giới thiệu tháng 10 năm ngoái.

HTC Butterfly có 3 màu trắng, đỏ và đen. Ảnh: Tuấn Anh.

So với One X và One X+, HTC Butterfly ấn tượng hơn khi sở hữu màn hình Super LCD 3 nhưng kích thước lên tới 5 inch, đạt độ phân giải Full HD cho mật độ điểm ảnh lên đến 440 ppi.

Butterfly được trang bị chip xử lý Snapdragon S4 Pro tốc độ 1,5 GHz, RAM 2 GB với bộ nhớ trong 16 GB và khe cắm thẻ nhớ mở rộng. Sản phẩm sở hữu camera trước và sau có độ phân giải lần lượt là 2,1 và 8 megapixel. Máy hỗ trợ các kết nối như Bluetooth 4.0, Wi-Fi chuẩn n, GLONASS, NFC, aGPS, có pin 2.020 mAh đi kèm.

Máy chạy Android 4.1 Jellybean cùng giao diện Sense 4+ của HTC.

Thiết kế và màn hình

Butterfly đánh dấu sự thay đổi thiết kế của HTC trong dòng sản phẩm của hãng năm 2013. Máy có thiết kế nguyên khối theo xu hướng của các smartphone cao cấp hiện nay. Nhìn từ phía trước, sản phẩm bo tròn 4 góc phần màn hình sát với viền máy nên giúp cho bề ngang máy không quá to so với tay người cầm mặc dù có kích thước lên đến 5 inch.

Mặt sau.

Mặt sau của máy được uốn cong giúp nằm sát tay người dùng. Sản phẩm có 3 màu là đỏ, trắng và đen trong đó màu trắng và đỏ thì trơn bóng còn màu đen lại nhám giống như model 8X trước đó của hãng. Phần sườn máy có một sọc màu với các lỗ nhỏ làm cho phần lưng và màn hình tách biệt mặc dù sản phẩm được làm nguyên khối.

Do được phát triển từ model Butterfly J nên Butterfly có cổng sạc và khe cắm sim cùng thẻ nhớ được bịt kín mặc dù máy không có khả năng chống nước như Butterfly J. Khe cắm sim và thẻ nhớ của Butterfly được đặt trên đỉnh máy, người dùng sẽ hơi gặp khó khăn khi muốn mở nắp đậy này thể thay sim hay gắn thẻ nhớ.

Việc bố trí nút nguồn cũng sẽ gây khó khăn cho người dùng bởi nút này được đặt trên đỉnh máy nên sẽ phải dùng 2 tay để mở máy. Còn phím chỉnh âm lượng được đặt ở cạnh phải có kích thước lớn dễ sử dụng. Phần loa thoại của máy cũng là nét mới trong thiết kế của HTC khi có thêm một dải kim loại nằm phía trên tăng điểm nhấn cho màn hình vốn đơn điệu của các smartphone hiện nay.

HTC Butterfly sử dụng màn hình SuperLCD 3 kích thước 5 inch, đây là sản phẩm khởi đầu cho xu hướng smartphone cao cấp với màn hình có độ phân giải Full HD. Màn hình của máy có mật độ điểm ảnh lên đến 440 ppi thuộc hàng cao nhất hiện nay trên thị trường. Máy cho chất lượng hình ảnh sắc nét, người dùng gần như không thể nhìn thấy điểm ảnh của chữ viết hay biểu tượng ứng dụng trên máy.

Ưu điểm của màn hình LCD trên Butterfly là hiển thị màu sắc chính xác chứ không rực rỡ như AMOLED. Góc nhìn của máy cũng rất rộng với mức sai lệch màu ít. Tuy nhiên, giống như mọi màn hình kích thước lớn, người dùng sẽ phải sử dụng 2 tay để thao tác máy.

HTC Butterfly là smartphone tiên phong cho xu hướng điện thoại có màn hình độ phân giải Full HD. Với những người cần smartphone có cấu hình mạnh, thiết kế đẹp thì Butterly là một trong những lựa chọn lý tưởng.

Bài và ảnh: Huy Đức