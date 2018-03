Đánh giá điện thoại LG Optimus L5 Dual E615

Optimus L5 Dual E615 cấu hình bao gồm bộ vi xử lý đơn nhân Qualcomm MSM7225A Snapdragon tốc độ 800 MHz (còn có tên khác là Cortex A5), RAM 512 MB nhưng thực dùng là 390 MB và phần còn lại chia sẻ cho đồ họa rời GPU Adreno 200, bộ nhớ trong khả dụng 2,6 GB và khe cắm thẻ nhớ hỗ trợ đến 32 GB. Máy sử dụng hệ điều hành Android 4.0.4, camera chụp ảnh 5 megapixel có đèn flash LED, hỗ trợ chức năng tự động canh nét bằng cách chạm vào màn hình.

Màn hình chuẩn IPS 4 inch, độ phân giải 480 x 320 pixel, hiển thị chi tiết và hình ảnh đẹp.

Thiết kế

So với bản dùng một sim, E615 dùng màn hình cảm ứng điện dung đa điểm loại IPS (hỗ trợ 5 điểm cùng lúc) nên có độ sáng và độ tương phản hiển thị chi tiết tốt hơn.

Phím Home ở mặt trước là phím cảm ứng, có thêm phím chuyển đổi SIM ở góc dưới, bên phải khi cần gọi điện thoại. Góc trên, bên trái có thêm logo Dual SIM đặc trưng của hãng.

Phím chuyển sim nằm ở góc dưới, bên phải giúp thuận tiện chuyển đổi cuộc gọi và hỗ trợ nghe/gọi song song giữa 2 sim.

Bên trong thiết kế 2 khe đặt sim chồng lên nhau theo kiểu “giường tầng”, không có ký hiệu lưu ý sim 1 và 2 nên người dùng tự ngầm hiểu bên trên là 1, bên dưới là 2. Tuy nhiên, đặc điểm này cũng thú vị nếu so sánh với những điện thoại smartphone 2 sim 2 sóng khác vì người dùng có thể chuyển đổi truyền dữ liệu 3G thoải mái giữa 2 sim không bị giới hạn. Trong khi đó, các đối thủ cùng đẳng cấp luôn quy định khe sim 1 được dùng với 3G và khe sim 2 chỉ là GSM, không thể chuyển đổi truyền dữ liệu 3G qua lại được.

2 khe gắn sim chồng lên nhau kiểu "giường tầng", người dùng tự ngầm hiểu bên dưới là 1, bên trên là 2 vì không có ký hiệu hướng dẫn chi tiết.

Thiết kế của dòng sản phẩm LG Optimus L5 đặc trưng theo kiểu vuông vức, có độ mỏng 9,9 mm và so với phiên bản một sim không có nhiều khác biệt. Máy sử dụng màn hình cảm ứng IPS 4 inch, độ phân giải 320 x 480 pixel, và màn hình này chiếm toàn bộ diện tích mặt trước, các phím bấm ở mặt trước cũng được thiết kế cảm ứng chỉ bật sáng khi chạm vào, hơi bất tiện trong trường hợp người dùng mới không nhớ vị trí các phím.

Thiết kế vuông vức, nam tính, mỏng 9,5 mm với viền kim loại bao bọc là chuẩn chung của dòng LG Optimus.

Các cạnh bên có đường viền khung bằng kim loại sáng bóng, 2 nút điều chỉnh âm lượng nằm bên trái, nút tắt/mở nằm trên đỉnh, kế bên là ngõ tai nghe và bên dưới là ngõ cắm sạc.

Phần đuôi có ngõ cắm sạc và micro thu âm đặt kế bên.

Phần đầu có nút nguồn và ngõ cắm tai nghe.

Cạnh bên phải.

Cạnh bên trái chỉ có 2 phím điều chỉnh âm lượng.

Phần lưng ốp nhựa có vân chống trượt và camera 5 megapixel có đèn flash LED.

Phần thiết kế của phiên bản nhấn mạnh đến việc sử dụng 2 sim 2 sóng cho phép người nghe/gọi điện thoại linh động tùy theo nhu cầu. Để thực hiện chuyển đổi cuộc gọi giữa 2 sim chỉ cần nhấn phím chuyển sim một lần nằm ở góc dưới bên phải thì lập tức máy sẽ chuyển sim theo yêu cầu.



Nếu giữ và chạm phím này trong 2 giây, máy tự động chuyển đến chức năng điều chỉnh sim cho phím người dùng tùy biến giao diện, màu sắc, truyền dữ liệu giữa 2 sim điện thoại.

Hiệu năng

Thiết kế với phím chuyển SIM qua lại của máy cũng chính là chức năng nghe/gọi điện thoại hoạt động song song cho cả 2 SIM. Chẳng hạn, khi nghe/gọi điện thoại bằng sim 1, nếu có tín hiệu điện thoại chuyển đến sim 2 cùng thời điểm, người gọi sẽ nhận được tín hiệu báo bận đường dây (busy) nên gọi lại sau.



Trong khi đó, những dòng điện thoại smartphone 2 sim 2 sóng khác dùng hệ điều hành Android đều gặp trở ngại khi xử lý tín hiệu song song dạng này. Cụ thể như trường hợp nêu trên, nếu nghe/gọi bằng sim bất kỳ thì sim còn lại âm thầm ngắt tín hiệu sóng trong thời gian cuộc gọi đang diễn ra. Do vậy, khi có người gọi vào sim còn lại trong thời gian nêu trên chỉ nhận được thông báo ngoài vùng phủ sóng. Nguyên nhân là do điện thoại chỉ có thể xử lý được một luồng tín hiệu của SIM, sau khi nghe/gọi kết thúc thì 2 luồng tín hiệu mới chuyển về trạng thái song song chờ cuộc gọi đến.



Do máy sử dụng bộ xử lý đơn nhân tốc độ trung bình và dùng hệ điều hành Android 4.0.4 nên mặc dù chạy ổn định các ứng dụng nhưng tốc độ chạy không mượt, khởi động chậm, thao tác đôi khi bị giật màn hình. Dung lượng pin so với phiên bản một sim cũng không thay đổi nhiều (1.540 mAh) nhưng màn hình tiêu hao năng lượng nhiều hơn và chế độ 2 sim đòi hỏi công suất lớn hơn nên nếu sử dụng điện thoại liên tục, máy chỉ có thể đáp ứng được một ngày là tối đa.



Máy có màn hình lớn, sáng đẹp, chi tiết hình ảnh hiển thị rõ ràng, camera có tự động canh nét, chụp ảnh hiệu quả với đèn flash LED, cảm ứng 5 điểm cùng lúc mượt mà, nhanh nhạy, dùng thời gian lâu kiểu dáng thời trang sành điệu.



Tuy nhiên, ứng dụng giải trí đòi hỏi đồ họa cao cấp thì máy chạy không ổn định, hình ảnh bị giật hình khi chơi game chuẩn HD. Pin kém, muốn sử dụng lâu dài phải giảm độ sáng màn hình hoặc tắt những kết nối không cần thiết như GPS, Bluetooth, truyền dữ liệu hoặc WiFi…

Nhìn chung, LG Optimus L5 Dual E615 phù hợp với những người dùng có điều kiện kinh tế, nhân viên văn phòng cần trải nghiệm và sử dụng các ứng dụng phục vụ tốt cho nhu cầu công việc như duyệt email, lướt web, xem văn bản, Facebook… bởi máy chạy ổn định, không bị nóng, ít gặp lỗi, và tương thích được nhiều ứng dụng mới. Ngoài ra việc hỗ trợ 2 sim sẽ giúp người dùng tính toán được chi phí điện thoại, tiết kiệm chi tiêu bởi phiên bản 2 sim chỉ hơn 300 – 400 ngàn đồng so với phiên bản cũ mà màn hình lại đẹp hơn.

Bài và ảnh: Anh Vũ