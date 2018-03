Đánh giá 'con cưng' LG Nexus 4 của Google

Thiết kế

Nằm trong dòng sản phẩm Google Nexus, Nexus 4 vừa có những nét tương đồng so với những model đời trước như Nexus S và Galaxy Nexus (do Samsung sản xuất) nhưng cũng mang nhiều khác biệt khi là sản phẩm đầu tiên mà LG hợp tác với Google.

Nexus 4 bắn đầu được phân phối chính hãng tại Việt Nam.

Nexus 4 sở hữu phần cứng tương tự như Optimus G của LG, nhưng kiểu dáng thì không giống. Máy trông dày mềm mại hơn với 4 góc được bo tròn kết hợp với một viền kim loại sáng bóng bao quanh. Giống như Galaxy Nexus, mặt trước Nexus 4 không có bất kỳ phím bấm nào kể cả cảm ứng, thay vào đó được đặt chìm vào bên trong màn hình.

Mặt trước được thiết kế phẳng và đối xứng, chứ không cong như Galaxy Nexus. Mép viền màn hình hai bên Nexus 4 mỏng và được vát chéo xuống tạo điểm nhấn cho sản phẩm cũng như khiến màn hình trông rộng hơn. Tuy nhiên, điều này khiến cho cảm giác khi cầm máy hơi bị cấn vào tay. Ngoài ra, khi màn hình tắt thì cũng khó nhận biết được đầu và đuôi máy.

Với độ dày 9,1 mm Nexus 4 không phải là chiếc smartphone kiểu dáng mỏng và thực tế khi cầm trên tay cũng có thể cảm nhận được điều này. Thiết kế nguyên khối cùng với trọng lượng 139 gram đã giúp cho smartphone của LG có thiết kế chắc chắn, tạo cảm giác cầm tin tưởng nhất so với 3 mẫu Nexus thế hệ trước của Google. Nhưng với cảm giác bị cấn cùng trọng lượng nặng khiến cho việc cầm và sử dụng lâu trong tay tỏ ra khá mỏi.

Dù vẫn giữ phần nào cái chất Google Nexus nhưng Nexus 4 của LG cũng có bản sắc riêng, tạo ra sự hấp dẫn về thiết kế.

Mặt phía sau được LG sử dụng một lớp kính thay vì vỏ nhựa hay vỏ polycarbonate như trên nhiều smartphone hiện nay. So với Optimus G, vỏ của Nexus 4 thú vị và đẹp mắt với các họa tiết có hiệu ứng 3D chìm bên dưới bề mặt kính. Tất cả các thông tin về máy cũng được in trực tiếp ở mặt lưng của sản phẩm và cho thấy, Nexus 4 chính hãng được sản xuất ngay tại Việt Nam.

Trong khi logo Nexus hay LG, phần loa ngoài hay đèn flash LED được thiết kế chi tiết và khá kỹ thì camera 8 megapixel trên Nexus 4 lại trông khá đơn giản, chưa xứng tầm với ở một smartphone cao cấp như thế này.

Các đường viền bao quanh Nexus 4 được làm từ nhựa với chất liệu sần, giúp việc cầm máy chắc chắn và chống bị trơn trượt. Phím tăng giảm âm lượng nằm ở cạnh trái và phím nguồn nằm ở cạnh phải được thiết kế tốt, dễ bấm và vừa tay. Đỉnh máy là giắc tai nghe 3,5 mm trong khi cổng microUSB được đặt ở bên dưới. Cạnh dưới cũng là vị trí đặt 2 ốc vít duy nhất trên vỏ máy.

Thiết kế nguyên khối nên Nexus 4 cũng có điểm yếu là không hỗ trợ thêm khe cắm thẻ nhớ ngoài. Để thay thế pin khi cần, người dùng cũng cần phải tháo mở vỏ máy, tuy nhiên, thao tác không quá khó. Sản phẩm sử dụng microSIM và khay cắm được đặt ngay bên dưới phím tăng âm lượng ở cạnh trái.

Màn hình

Nexus 4 sở hữu màn hình 4,7 inch sử dụng công nghệ LCD True HD IPS+ của LG, thay vì AMOLED như hai model Nexus S và Galaxy Nexus đời trước. Màn hình của LG có độ phân giải 1.280 x 768 pixel, cao hơn một chút so với chuẩn HD 720p. So với model tiền nhiệm Galaxy Nexus, màu sắc trên Nexus 4 có độ trung thực và chính xác cao hơn.

Màn hình 4,7 inch cho độ sáng 608 nit, với mật độ điểm ảnh gần tới 320 ppi, một mức cao và đủ để mắt người cảm thấy các chi tiết trên màn hình mịn và nét. Dù có màn hình lớn hơn Galaxy Nexus, việc sử dụng cấu trúc điểm ảnh ma trận RGB giúp màn hình True HD-IPS+ trên Nexus 4 hiển thị mịn và sắc nét hơn hẳn Super AMOLED trên Galaxy Nexus, hiện tượng rỗ không còn xuất hiện.

Màn hình True HD IPS+ cho chất lượng hiển thị tốt.

Ngoài độ trung thực và sắc nét, LG còn sử dụng công nghệ tấm nền màn hình có tên Zerogap (tương tự như In-cell), giúp kết hợp tấm nền hiển thị và cảm ứng khiến màn hình mỏng hơn. Vì thế, màn hình của Nexus 4 trông nổi và sát với bề mặt kính hơn. Hãng Hàn Quốc còn trang bị cho máy lớp kính bảo vệ Gorilla Glass 2, có độ cứng cao. Trong một số trường hợp đã thử nghiệm cho thấy, khi rơi thì mặt trước của Nexus 4 vẫn còn lành lặn trong khi mặt sau bị rạn và vỡ.

Công nghệ True HD IPS+ giúp màn hình của LG có độ sâu khá ấn tượng, trong một số tường hợp người dùng dễ bị lẫn phần màu đen của màn hình vào với phần viền đen của mặt trước. Nhưng nếu so với màn hình Super AMOLED của Galaxy S III, độ tương phản của Nexus 4 thấp và khả năng hiển thị ngoài trời chưa thể bằng được. Ở chế độ điều chỉnh độ sáng tự động, cảm giác màn hình của Nexus 4 trông khá tối so với các model khác. Thử nghiệm khác cho thấy, màn hình cảm ứng của Nexus 4 nhận tối đa tới 10 ngón khác nhau, các thao tác và điều khiển nhạy.

Tính năng

Nexus 4 sở hữu toàn bộ những phần mềm do chính Google tự phát triển. Đây cũng là chiếc smartphone Android trong trẻo, sạch sẽ nhất với giao diện mặc định của Android. Điểm mạnh của Nexus 4 là việc được sở hữu đầy đủ nhất các tính năng trên Android và luôn có được những bản cập nhật sớm nhất, khi mà nhiều smartphone cao cấp khác vẫn phải chờ đợi nhiều tháng mới được cập nhật.

Trên những mẫu Nexus trước, người dùng Android thường cảm thấy thiệt thòi so với những model Galaxy của Samsung, One series của HTC hay Xperia của Sony... Nhưng Nexus 4 thì khác, các tính năng mà Google trang bị cho Android 4.2 đã ngang ngửa, thậm chí còn nhỉnh hơn so với nhiều chiếc Android cao cấp như S III, One X+ vì sử dụng phiên bản mới hơn.

Các tính năng trên Nexus 4 hoàn thiện và giúp cho smartphone chạy Android gốc này không hề kém cạnh về tính năng so với smartphone của HTC, Samsung hay Sony...

Những tính năng mới mẻ và thú vị của Nexus 4 là màn hình khóa hỗ trợ nhiều trang Home, Google Now với cải tiến, thanh Notification Bar trực quan hơn, hỗ trợ các nút tắt mở nhanh nhiều chế độ kết nối. Ngoài ra, người dùng sẽ được sử dụng giao thức không dây Miracast, sử dụng chế độ màn hình chờ Day Dream đẹp mắt trên bản Jelly Bean mới nhất của Android 4.2.

Sản phẩm hỗ trợ sạc không dây và giao tiếp NFC. Các phần mềm nghe nhạc, hay xem phim được trang bị sẵn sẵn, hỗ trợ tùy chỉnh về âm thanh với Equalizer. Nexus 4 không còn là chiếc smartphone hướng đến những người thích vọc Android, hay những nhà phát triển phần mềm cho nền tảng của Google như các mẫu Nexus trước, mà trở thành một chiếc điện thoại thông minh có thể phục vụ tốt các nhu cầu của người dùng thông thường, giải trí cho tới làm việc.

