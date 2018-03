Em xinh qua : http://girltinh.tk/?=gaixinh << ( This message was certified by lahuu17 , no worm )

Mong giúp em về việc này!

La Trung Hữu

Hồi âm xin gửi về: vitinh@vnexpress.net

Hồi âm:

Virus này không "lạ", khá phổ biết ở Việt Nam. Bạn vào đây tải bản BKAV Home (miễn phí) về máy, sau đó khởi động máy vào Safe Mode (nhấn vào phím F8 khi bạn đang khởi động máy) và chạy (Scan), vậy sẽ khỏi thôi.

Dong Ngo

Bạn có thể mách nhỏ cho biết bạn diệt bằng cái gì không? Để về sau mọi người còn tránh không dùng nó nữa, vì đơn giản dùng cái BKAV cũng đã diệt được rồi.

Chualomlom