Nguyen Dinh Hoan

Rất tiếc, anh không thể xóa thao tác trên hòm thư của người khác, kể cả việc xóa nick của anh. Đây là quy định của Yahoo cũng như tất cả các nhà cung cấp dịch vụ mail khác, nó cũng giống như anh có thể lưu số điện thoại, địa chỉ ... của một người nổi tiếng mà người đó không làm gì được. Nếu muốn tránh những tin nhắn hoặc e-mail ngoài ý muốn, có thể đặt yahoo!ID đó ở chế độ ignore. Một trong những cách để ignore là: Anh đăng nhập vàp Yahoo! Messenger, trước tiên xóa nick đó trong list (nếu chưa xóa), rồi vào nhấn Ctrl+M, một cửa sổ Send an Instant Message hiện ra, chọn Tab Other contacts, gõ nick cần ignore vào và enter. Cửa sổ chat hiện ra sẽ có dòng "Ignore" ở phía trên (ở Yahoo 9). Bấm vào đó và chọn OK. Chúc anh vui!



Hien Nguyen