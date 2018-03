Tên người gửi: Nguyễn Tiến Đạt

Email: pirate_king_91@...

Em đang dùng laptop HP Compaq 510. Khi em cài Windows XP, thỉnh thoảng nó kêu tít một cái rồi màn hình bị nhòe đi và co lại vào một góc. Có một bảng báo lỗi hiện lên. Nó báo là "the ipxprl32 (chỗ này e cũng không nhớ rõ) display driver has stopped working normally". Câu đầu là thế.

Từ hồi cài lại Windows 7 thì không thấy bị.

Các bác giúp em với, em thích dùng Windows XP hơn dùng Windows 7.

Chán quá.

Nguyễn Tiến Đạt