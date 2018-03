Em sửa theo hướng dẫn trên mạng (Vào Start => Run = > gõ Regedit => OK và tìm đến khóa sau:

HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Internet Settings \ Zones. Bạn sẽ thấy các thư mục có giá trị từ 0 đến 4. Phía trên thư mục 0 là một thư mục hình ô vuông, bạn lick phải chuột vào thư mục hình ô vuông, chọn permissions... và đánh dấu check vào 2 ô vuông bên dưới chữ Deny rồi Ok). Sau đó em down về giải nén rồi cài lại nhưng không được, máy báo windows security, dòng dưới ghi: "these files can`t be opened" và 1 dòng nhỏ ở dưới nữa.

Xin chỉ giúp em cách khắc phục.

Nguyen Chinh

Câu hỏi khác xin gửi về: vitinh@vnexpress.net