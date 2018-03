Máy của em là máy E615, Pentium D 2.80Ghz, em đang dùng hệ điều hành Windows XP Pack 2. Khi bạn em gọi tới được 1 lúc thì xuất hiện thông báo như sau:

No microphone input is detected.

- Is your microphone plugged into your computer correctly?

- Is the microphone positioned close to your mouth?

- Is your microphone on 'mute'?

- Did you select the correct microphone?

Open the Call Setup Assistant... (Alt+Shift+S)ua).

Em có gửi hình để các anh xem đây

...cả hình driver của máy em nữa.



Em đã bỏ dấu tick ở chỗ Microphone, mà vẫn không được. Headphone em mới mua. Em không biết làm gì nữa các anh ạ.

Nam Giang

Các thông báo đó là: Không thấy Micro phone cắm vào. Có thể do:

- Micro phone cắm vào không đúng?

- Ngõ vào của microphone có bị đóng (close) không?

- Microphone của bạn có bị "mute" không?

- Bạn có lựa chọn đúng microphone chưa?

Tôi có thể trả lời thêm cho bạn như thế này:

Đầu tiên, bạn phải chắc chắn là micro trên tai nghe của bạn hoạt động bình thường, bạn hãy kiểm tra nó trên máy khác xem sao. Một số headphone có công tắc on/off mic nhỏ xíu ở ngay vị trí chỉnh Volume ngay tại Micro, loại không có cần micro mà được gắn ngay trên dây ở cách tai nghe khoảng 20cm ấy, bạn phải bật nó lên. Khi chắc chắn là micro trên tai nghe hoạt động bình thường thi làm kiểm tra như tôi đã hướng dẫn ở lần trước, đánh dấu vào nút "mute" cũng không sao vì nó chỉ để tắt tiếng mic phát ngay ra loa máy tính của bạn thôi. Lần trước bạn nói Voice Recording thì Microphone và Rear Mic đều ẩn, điều này có thể là do bạn set tất cả cả ngõ đều là line out nên nó vậy. Bạn cũng nên cắm đúng jack micro vào đó vào thẳng ngõ vào trên main ở phía sau ấy, đừng gắn đằng trước vì có thể dây truyền lên bị sai. Hãy cố làm như tôi hướng dẫn là được.

