Tình hình là vừa cài lại bản Win 7 Ultimate 32bit vào con máy Acer AS4750G. Mọi driver đều nhận hết, riêng thằng VGA Nvidia GT-540M thì "bó tay toàn tập". Download driver từ web Acer cũng không cài được, báo miss file (mình down gần 4, 5 lần cài vào đều báo thế), vào web Nvidia down bản driver cho card Gefore mới nhất thì khi cài lại báo là "You must install an Intel driver first".

Mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Hix, cài từ sáng giờ sắp khùng.

Em cài bản Win 7 Ultimate China.

