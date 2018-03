Tên người gửi: DungThan

Laptop Vaio S: Bộ xử lý Intel Core i7-3612QM 2.10 GHz với TurboBoost lên đến 3,10 GHz, Windows 7 Professional 64bit. HDD: 750 GB (Serial ATA, 5400 vòng/phút), đồ họa rời mạnh mẽ Nvidia GeForce GT 640M LE 2 GB, màn hình Full HD 1.920 x 1.080 pixel chống phản chiếu và tấm nền IPS. Máy tính 15,5 inch với trọng lượng thân máy chỉ 2kg.

MacBook Pro 15: 2,3GHz quad-core Intel Core i7 Turbo Boost up to 3,3GHz, 4GB 1600MHz memory, ổ cứng 500GB 5400 vòng/phút, Intel HD Graphics 4000, NVIDIA GeForce GT 650M with 512MB of GDDR5 memory, Built-in battery (7 hours).

