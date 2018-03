Tôi mua USB hiệu JVJ có dung lượng 1GB nhưng kiểm tra lại thì chỉ có 995MB và vẫn còn hạn bảo hành.Vậy tôi phải làm sao để có được dung lượng 1GB và nếu không có cách thì tôi có được đổi lại sản phẩm đó không?

Quy ước về dung lượng và trên lý thuyết là khác nhau. Theo đúng tiêu chuẩn thì 1MB = 1028 KB; 1GB = 1028MB. Tuy nhiên, với nhiều trường hợp về dung lượng (dung lượng ổ cứng, ổ flash......) thì các nhà sản xuất và người dùng đều hiểu cách làm tròn 1MB = 1000KB và 1GB = 1000MB, hay nói chính xác hơn vì là con người nên hay làm tròn tiêu chuẩn là 1000 chứ không nhận ra một số chính xác là 1024 như máy nhận. (máy là nhận theo quy ước chung). Vì thế nếu mua ổ đĩa dung lượng càng lớn thì sai số này sẽ càng lệch nhiều. Ổ flash của bạn "dung lượng thương mại" là 1GB nhưng "dung lượng thực tế thì khoảng 1000MB" và do vậy khi cắm vào máy nó nhận là 995MB là điều tất yếu. Như ổ cứng HDD 40GB (dung lượng thương mại) khi bật máy lên bạn sẽ thấy hệ thống báo chỉ khoảng 37 MB thôi. Mong rằng bạn hiểu và thông cảm với các nhà sản xuất và yên tâm là mua dung lượng càng lớn thì sai số càng lớn đấy (Cho dù cắt mất đuôi 24 đi thì chỉ thiệt cho người dùng thôi, thế mà họ không làm chẵn lên 1100Mb=1Gb nhỉ 1100 cũng tròn mà hi hi hi). Cái ổ JVJ của bạn là đúng rồi đấy yên tâm là không bị lừa đâu. Chúc vui vẻ!

