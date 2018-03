Tên người gửi: Nguyễn Hoàng Vũ

Mình đang sử dụng Motorola BackFlip (Android 1.5). Cho mình hỏi, giờ mình nên mang đi đâu up ROM? Mình có gọi lên trung tâm bảo hành (VHH) thì người ta nói không nhận up giùm. Mình không có chút kinh nghiệm gì, dù đã search rất kỹ trên mạng nhưng vẫn rất ngại tự up.

Rất mong nhận được sự tư vấn!

