Con HTC Incredible 2 của mình trước khi up ROM vẫn nhận được sóng 3G(WCDMA) nhưng sau khi up ROM (ROM cho CDMA, update thêm một bản patch để sài GSM) thì bây giờ up rom cũ hay rom nào khác cũng chỉ có sóng 2G(GSM) không thể nào nhận được sóng 3G (WCDMA) nữa.

Bạn nào giúp mình với.

