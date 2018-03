Kaka

Câu hỏi khác xin gửi về: vitinh@vnexpress.net

Nguyên nhân của hiện tượng bạn mô tả là do máy tính của bạn đã bị nhiễm biến thể mới của dòng virus USB mà phần mềm diệt virus trên máy tính bạn chưa thể xử lý được. Các biến thể mới của virus thường có những hành vi giống với một virus cũ mà chương trình diệt virus đã cập nhật mẫu nhận diện. Tuy nhiên do là biến thể mới của virus nên phần mềm diệt virus chưa có mẫu nhận diện chính xác, do đó chưa xử lý được.

Dòng virus lây nhiễm qua USB thường tạo ra các file Autorun.inf trong các ổ đĩa USB để phục vụ cho mục đích lây lan của chúng. Mỗi khi người sử dụng bấm đúp chuột để mở ổ đĩa USB có chứa file Autorun.inf, tính năng AutoPlay của Windows sẽ kích hoạt file thực thi của virus được chỉ ra trong Autorun.inf. Bằng cách này, virus có thể xâm nhập vào máy tính của người sử dụng. Khi máy nhiễm dòng virus USB, nếu người sử dụng xóa file Autorun.inf, virus có thể tự tạo lại file Autorun.inf khác, gây ra hiện tượng không xóa được file Autorun.inf như bạn mô tả.

Để xử lý triệt để virus và đảm bảo an toàn cho máy tính, USB của bạn, bạn hãy cập nhật phiên bản mới nhất của phần mềm diệt virus bạn đang sử dụng và quét toàn bộ máy. Nếu sau khi quét mà hiện tượng vẫn còn, bạn hãy liên hệ với nhà sản xuất phần mềm diệt virus để được hỗ trợ.

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng BkavHome, phiên bản miễn phí của phần mềm diệt virus Bkav để xử lý theo hướng dẫn sau:

+ Tải phần mềm diệt virus BkavHome mới nhất và thực hiện quét toàn bộ các ổ đĩa cứng và ổ USB theo hướng dẫn quét virus hiệu quả tại đây. Lưu ý: để tránh xảy ra xung đột giữa các phần mềm diệt virus, gây ra việc nhận diện nhầm virus hoặc làm cho hệ thống hoạt động không ổn định, trước khi cài đặt BkavHome bạn nên gỡ bỏ các phần mềm diệt virus đã được cài đặt trên máy.

+ Nếu sau khi làm theo các hướng dẫn trên mà hiện tượng trên máy, usb của bạn vẫn còn hoặc bạn không chắc chắn có thể thao tác theo hướng dẫn, bạn có thể liên hệ với Trung tâm Chăm sóc khách hàng Bkav theo điện thoại 1900 58 58 50 hoặc email bkav@bkav.com.vn để được tư vấn, hỗ trợ (hỗ trợ miễn phí).

Bkis