Trước đây laptop của em vẫn bắt được Wifi của trường bình thường nhưng sau khi em cài lại Windows thì Search không thấy Wi-Fi nào, máy báo: "No wireless networks were found in range, make sure the wireless switch on your computer is on. to see an updated list, click 'refresh network list'".

Xin chỉ giúp em cách khắc phục.

Do Anh

