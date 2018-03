Em có tìm trong hộp thoại Run nhưng cũng không có, vì thế em muốn hỏi cách khởi động và tìm Microsoft Frontpage. Em xin chân thành cảm ơn.

Hoàng Trung Hiếu

Hồi âm:

Không phải cái gì cũng có sẵn trong máy tính của bạn. Bạn phải cài FrontPage thì mới có thể sử dụng được. Nên mất tiền đi thôi.

Chualomlom

Bạn có thể mua MS Frontpage riêng biệt hoặc nó có bán kèm trong Office XP. Thực ra thì Frontpage rất cũ rồi và bây giờ rất ít người dùng và rất nhiều dịch vụ host không hỗ trợ nó nữa. Thầy giáo của bạn dạy về Frontpage có thể nói là hơi lỗi thời.

Dong Ngo

Nếu bạn đang dùng Office 2000 thì bạn hãy dùng theo cách này: Trước tiên bạn vào Control Panel ->Add or Remove Programs. Sau đó tìm đến Microsft Office Nhấn vào nút Change. Bạn đợi một chút sẽ có một hộp thoại với 3 lựa chọn với bạn, thì bạn nên để ở chế độ Add or remove Features và bấm next, lựa chọn bằng cách click chuột vào Frontpage bấm Update là được. Còn nếu bạn đang dùng phiên bản Office 2003 thì bạn nên ra cửa hàng đĩa đầu tư một cái và về cài đặt để dùng.

Phạm Hòa