Khi lick vào chỉ thấy ổ đĩa với hàng chử Local D, còn các thư mục trong đĩa D không thấy được.

Hung Tam

Hồi âm:

Như vậy là vì đĩa CD đó không chứa driver của máy in này. Bạn cần vào trang web của Canon và tải trình điều khiển cho máy in này dành cho Windows XP về rồi cài lại. Vậy là ổn thôi.

Dong Ngo

Những gì bạn hỏi chả cho thông tin gì khả dĩ cả. Vì có thể trong ổ cứng của bạn không còn driver cho nó nữa. Khi bạn cài mới hệ điều hành thì trình điều khiển của phần cứng sẽ mất hết. Một số như sound, VGA... Windows sẽ tự nhận được và tự cài driver cho bạn từ bộ cài.

Những thiết bị gắn ngoài thì thường không được hỗ trợ và phải cài bằng tay. Máy in của bạn là một ví dụ. Nếu bạn có đĩa CD thì đơn giản. Bạn cho đĩa CD vào và làm vài thao tác là xong. Nếu trong ổ D của bạn còn bộ cài driver thì bạn chỉ đường dẫn vào đến tận nơi thì mới có thể cài được.

VD: trong ổ D của bạn có thư mục Driver trong đó có bộ cài cho máy canon của bạn thì bạn phải chỉ đường dẫn vào đó và chọn thư mục Win tương ứng. Thường có cho win98. win NT & Y2K và winXP. Nếu máy bạn dùng winXP thì chỉ vào thư mục winXP lúc này nút OK mới sáng cho bạn bấm. Còn không làm được như vậy thì do trên ổ D không có thư mục Driver và không có driver cho máy in đó.

Bạn lên site của nhà sản xuất gõ series máy in của bạn và tải driver rồi bung nó ra ô bất kỳ trên máy (file tải về thường là một file .exe hay một file nén đuôi .rar hay .zip). Sau khi bung ra bạn sẽ có 1 thư mục chứa driver cho các loại Win. Bạn mở Win tương ứng và chạy file setup.exe sau đó khởi động lại máy tính thì máy có thế nhận được máy in và có thể cài tự động được.

Hoặc bạn cũng có thể lặp lại thao tác ở phần trên. Tôi không biết bạn có nhầm model không chứ tôi không tìm thấy máy đó để tải driver giúp bạn. Bạn hãy vào link này để tải nhé. Chúc bạn thành công!

