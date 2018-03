Máy của em hết pin CMOS, em mua pin mới lắp thì máy không vào CMOS được nữa. Máy báo keyboard is clocked và your systerm is clocked, không thể vào để chỉnh BIOS được. Em nghĩ là máy mất phần mềm update CMOS nhưng em lên mạng IBM tìm thì không có. Xin các anh chị giúp em với. Ký hiệu main 11L1574 IBM CorP 1998.

