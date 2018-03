Ổ D còn trống khoảng 15GB ổ E thì đã đầy. Tôi có tìm hiểu cách chia nhưng hầu như các cách đều hướng dẫn giảm dung lượng ở ổ C để tăng các ổ còn lại.

Trước kia tôi cũng đã gặp trường hợp này nhưng khi đó tôi phải xóa hết dữ liệu ở ổ C rồi chia ổ D thành hai phần cần thiết và nối C vào phần ổ D đã chia. Nhưng ở trường hợp này ổ D và E đều đầy mà tôi không muốn mất dữ liệu phải làm cách nào để tăng được dung lượng ổ C lên đây?

Do Hai Ha

