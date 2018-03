Cũng có khi chỉ cần tháo nguồn điện ra, chờ một lúc, cắm lại thì khởi động được. Xin cho biết lỗi là gì? Sửa như thế nào? Xin cảm ơn nhiều!

Nguyễn Khắc Tuấn

Nếu ở màn hình đầu tiên xuất hiện dòng chữ "Date and time not set" thì do pin CMOS của bạn bị hết. Khi bạn tháo pin hoặc tháo RAM (đặc biệt là tháo pin) thì trong thời gian đó pin sẽ hồi được một chút đủ để khởi động máy.

Nếu không xuất hiện dòng đó thì tiếp xúc của RAM không tốt. Bạn có thể mua một cái chổi quét sơn và một it cồn để vệ sinh RAM và khe cắm. Lưu ý khi vệ sinh khe cắm RAM tốt nhất là bạn không nên dùng cồn mà dùng chổi khô để vệ sinh, hoặc nếu dùng cồn thì tháo pin CMOS ra trước và sau khi lau nên để chỗ thoáng cho cồn khô hẳn mới lắp pin và cắm điện.

Hoang Manh Cuong

Lỗi như vậy là bo mạch chủ có vấn đề, bạn thử tải BIOS mới nhất về rồi flash lại. Ngoài ra, bạn cần chỉnh lại các thông số trong BIOS Setup, tốt nhất là bạn chọn chế độ Default của bo mạch. Nếu vẫn không được thì đã đến lúc thay bo mạch chủ mới.

Dong Ngo

Tháo RAM rồi lắp lại mới khởi động được máy tính. Bệnh này lạ!Bạn thay pin Cmos đi, sau đó tháo RAM ra, lau sạch sẽ cả chân lẫn khe cắm rồi cắm lại. Nếu bệnh vẫn còn thì chắc phải mua máy mới rồi.

Chualomlom