Xin chao!

May cua toi hien bao loi rat la: Khoi dong may khi nao den phan chay logo Window thi no bat phai chon Safe Mode – Last Know… - Normal….(nhu minh bam F8 khi khoi dong). Chon cach nao thi cung bi khoi dong lai va lai hoi nhu tren. Doi khi khoi dong lai con khong len hinh ma chi nhap nhay den monitor. Co khoi dong lai vai lan thi vao duoc, nhung khi vao duoc thi cung thinh thoang bi khoi dong lai.

Toi chua biet phai xu ly nhu the nao. Lau nay may van nam mot cho, chay on dinh. May toi Pen III 733, RAM 256, VGA ATI, HDD 20GB. May toi dung o nha khong co mang Internet. Ai biet xin chi gium benh va cach xu ly. Cam on!

ARC

Hồi âm:

Để sửa tình trạng này, bạn ấn chuột phải vào My Computer, chọn Properties > Chọn thẻ Advanced > Trong mục Startup and Recovery chọn Settings. Bỏ chọn mục Time to display list of operating systems và Time to display recovery options when needed.

Duy Toan