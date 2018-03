Tên người gửi: hồ mạnh huy

Email: kitoyoyu@yahoo.com.vn

Mình muốn cài đặt 1 phần mềm từ trên internet download xuống nhưng đang cài đặt nửa chừng thì ổ C báo không đủ cỗ trống hay dung lương nên không cài được, vì thế mình muốn tìm 1 cách hay 1 phần mềm tạo thêm ổ đĩa như ổ C để cài phần mềm. Vì thế nếu ai biết cách nào hay phần mềm nào tạo thêm ổ đĩa dễ dàng xin cho mình biết, hay mọi người cho mình biết cách tăng dung lượng ổ C.

