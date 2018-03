Tôi đã so sánh đĩa ảo được tạo ra và đĩa gốc thấy chúng đầy đủ thư mục và file như nhau.



Xin cho tôi hỏi đây là lỗi gì và phải khắc phục như thế nào?

Nguyễn Quang Minh

Không biết anh sử dụng phiên bản này "mấy chấm". Lỗi "A hardware I/O error was reported while accessing J: \Autorun\Slide_000.BMP" xảy ra khi đĩa nguồn lúc ghi bị lỗi hoặc trong quá trình sử dụng file "autorun" bị lỗi. Một trường hợp nữa cũng có thể xảy ra do phần mềm. Thông thường tôi hay sử dụng phiên bản Virtual Driver 7.1 tiện cho người sử dụng và ổn định hoặc anh có thể sử dụng Virtual Driver 6.0 có thể tạo mật khẩu cho dĩa ảo. Anh có thể liên hệ với tôi qua email, tôi sẽ share cho anh hoặc tìm trên mạng từ khóa "Virtual Driver". số Serial vào đây để lấy.

Firelightdl