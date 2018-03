Vì cài lại Win và các phần mềm mất khá nhiều thời gian. Cảm ơn!

Giap

Hồi âm:

I. Cách tạo bản ghost



Ở đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn ghost bằng ổ đĩa CD room

Trước tiên bạn phải có đĩa Hirent Boot.

Trong Bios chọn first boot device là CD room. Sau đó máy sẽ khởi động lại từ đĩa CD

- Từ DOS bạn ghõ vào Ghost sau đó enter, cửa sổ ghost sẽ hiện ra

- Chọn Local--->partion to image.

- Sau đó chọn ổ cứng cài HDH nhấn enter nó sẽ hiện ra những phân vùng ổ cứng. Bạn chọn phân vùng cài HDH rồi nhấn enter.



- Tiếp đến bạn phải chọn nơi để lưu file ghost ( chú ý ko được lưu tại phân vùng cài HDH).

- Sau cùng 1 bản compress image file? sẽ hiện ra yêu cần bạn chọn mức nén(no, fast, high) tuỳ ý thích mà bạn sẽ chọn (nên chọn High để tiết kiệm dung lượng ổ đĩa).

Tuỳ vào phân vùng bạn chọn để tạo file ghost mà thời gian bản tạo bản ghost sẽ nhanh hay chậm.



II. Phục hồi dữ liệu từ file ghost



Khi muốn phục hồi HDH bạn làm như sau:

- Cũng khởi động từ ổ đĩa CD room như trên, sẽ xuất hiện cửa sổ ghost

- Chọn Local ---> partion from image---> chọn file ghost từ phân vùng đã lưu file ghost bằng cách nhấn phím Tab.

- Chọn ổ cứng -->Chọn phân vùng ổ cứng chứa HDH bị lỗi để bung file ghost

- Sau khi bung file ghost thành công. Sẽ xuất hiện 1 cửa sổ hỏi bạn tiếp tục hay restar máy lại. Bạn chọn restar, như vậy là xong.

Chúc các bạn thành công.

huynh huudat

Chào bạn! Hiện này có nhiều phần mềm có khả năng như ghost thậm chí tốt hơn nhưng Ghost là phần mềm thông dụng và được phổ biến nhất.

Câu hỏi của bạn rất hay, máy tính mà lỗi win hay có trục trặc gì về phần mềm mà cài lại Windows và các ứng dụng thì thật là phiền toái.

Dưới đây tôi chỉ cho bạn 1 cách để recovery lại máy tính của mình dùng đĩa CD or DVD (còn vấn đề lưu file ghost trong HDD thì bạn đã biết).

-Trường hợp với đĩa DVD thì không có vấn đề gì vì file ghost thông thường có win và các ứng dụng thường nhỏ hơn dung lượng của 1 đĩa DVD. Còn với đĩa CD 700 MB thì sao đây?

-Ta nghĩ ngay đến cách phải chia cái file này thành mấy phần tuỳ theo dung lượng file ghost của máy mình.

Bạn boot máy tính từ 1 đĩa có chức năng boot và có phần mềm ghost(Hiren boot chẳng hạn) gõ lệnh ghost -split =a -auto(a là dung lượng của 1 file sau khi chia,-auto tự đặt tên cho file).

Ví dụ: Win.gho,win001.ghs,win002.ghs. Sau khi tạo 3 file này trên ổ cứng bạn ghi file đầu tiên vào đĩa CD (nên ghi vào đĩa có chức năng boot và có phần mềm ghost vì khi cần ghost máy thì không cần dùng 1 đĩa khác để boot) đó là file *.gho và lần lượt ghi các file còn lại(*.ghs) vào các đĩa CD.

Nên nhớ tham số a để <700MB để lưu được vào đĩa CD nhé!

Mr.LeKien

Sau khi khởi động bằng CD bạn tạo file ghost win save vào ổ cứng. Sau đó khởi động lại máy dùng phần mềm UltraISO mở file iso winxp sp2 ở trên xóa file ghost cũ trong đó và add file ghost mới của máy (mới tạo) vào. Nếu file ghost > 650Mb bạn nên sử dụng đĩa DVD. UltraISO: http://www.download.onboom.com/Bai_viet/Xem/472/1/

Hoàng Vũ Tuấn

Tạo một file ghost có thể coi là một cách sao lưu dữ liệu của máy tính. Nó chụp lại ảnh toàn bộ các dữ liệu gồm cả các phần mềm đã cài sẵn, các driver, các thiết lập tinh chỉnh tới ưu đã thực hiện trước đó...của 1 phân vùng ổ cứng được lựa chọn (thường là ổ chứa hệ điều hành ), khi máy tính ở thời kì "sung sức" nhất.

Sau đó khi máy gặp vấn đề với virus, các file rác.. làm cho toàn hệ thống chạy chậm lại. Lúc đó ghost là sự hồi xuân cho máy tính già yếu, bệnh tật.. với việc tẩy não toàn bộ phân vùng ổ cứng chứa hệ điều hành và trả máy về nguyên dạng thời "xuân xanh"...

Để tiến hành tạo một file ghost bạn cần có: Đĩa Hiren's Boot (bạn có thể mua dễ dàng tại các cửa hàng bán CD-ROM - phiên bản mới nhất bây giờ là V9.4).

Cách thức tiến hành:

Cho máy chạy ở chế độ "Boot from CD". Bằng cách chỉnh thứ tự ưu tiên Boot trong phần BIOS setup( nhấn Del, F1,F12... khi khởi động, thường là bấm Del), tìm phần "First boot device" bạn chọn là CDROM. Lưu lại thiết lập và khởi động lại máy.

Cho đĩa Hiren's Boot vào và khởi động lại máy, ở màn hình hiện ra bạn chọn Start boot CD. Trong giao diện khởi động của CD bạn chọn 2.Disk clone tools > 2.Norton ghost >7.Ghost Normal. Với các bảng pop-up hiện ra sau đó bạn cứ bấm Enter. Vào giao diện chính của chương trình bạn lưu ý: chọn Partion > To Image.

Tiếp theo, bạn chọn đĩa cứng cần sao lưu rồi chọn phân vùng chứa hệ điều hành (lưu ý chọn đúng tên của ổ Win đó). Tiếp theo chọn nơi chứa file ghost (cho ra ổ D:. E: ..). Chọn OK với các lựa chọn sau đó và để cho máy tiến hành sao lưu

Khi hoàn tất bạn có thể kiểm tra lại file ghost đó để an tâm là có thể dùng được bằng chức năng check images (thường thì khả năng rủi ro không cao)...

Để sử dụng file ghost này thì bạn sử dụng tính năng Partion> from image>> chọn file ghost vừa tạo được rồi chọn ổ Win để bung file ghost ra là có một hệ điều hành nguyên trạng lúc sao lưu. Để an toàn bạn có thể ghi file ghost này ra đĩa CD hoặc lưu vào USB. Giờ thì bạn có thể yên tâm sử dụng mà không lo phải cài lại Win, cài phần mềm cơ bản và driver nữa. Chúc bạn sử dụng máy tính hiệu quả.

Manh Thai Nguyen

Chualomlom

Ở cửa hàng tin học có bán đĩa CD Hiren Boot, hoặc ở trang web này và ở đây có đưa thông tin về công cụ này. Bạn e-mail tới tác giả và sẽ có link download theo dạng file *.ISO rồi burn ra CD để sử dụng.

Khởi động từ ổ CD. Ở Startup Menu chọn: 2. Start BootCD.

Sau đó chọn: 2. Disk Clone Tools

Chọn tiếp mục 2: Norton Ghost 11.x.x ( tùy phiên bản) và chon mục Ghost ( normal, tùy yêu cầu sử dụng để chọn các chế độ ghost).

Sau khi chương trình ghost chạy ra, để tạo file ghost ta chọn Local > Partiton > To Image.

Chọn ổ Đĩa Cứng được ghost, chọn Phân vùng được ghost ( nếu ghost windows thì thường là ổ đĩa C:).

Ở dòng: look in chỏ tới phân vùng dùng để lưu file ghost ( ko đc trùng với ổ đc ghost).

Lưu tên ở mục FILE NAME và chọn Save.

Sau đó chương trình sẽ thông báo cho biết là sẽ zip phân vùng đó với tốc độ như nào ( tùy chọn).

Sau khi ghost xong reset lại máy tính.

Restore lại phân vùng nếu gặp lỗi : virus…

Cũng vào chương trình ghost ( chú ý là version ghost phải cùng hoặc mới hơn version ghost khi tạo file ghost), chọn Local > Partition > From Image, và tìm đến file ghost, chọn OPEN, chọn Phân vùng cần phục hồi ( nhớ ký nhé) rồi làm theo các thông báo của chương trình.

Chú ý: Nếu dùng chương trình PQmagic để format phân vùng chứa windows thì việc ghost như bình thường, nhưng nếu dùng lệnh Delete trong PQmagic sau đó bạn ghost vào phân vùng đó, windows sẽ không chạy được, nguyên nhân là phân vùng đó không được để ở chế độ ACTIVE, vào lại PQmagic chọn phân vùng đó và set nó đến dạng ACTIVE rồi khởi động lại máy tính.

Vu Van Trong

Bạn dùng phần mềm Norton Ghost thường có trong đĩa Hiren's BootCD (tôi thấy là phổ biến hơn cả). Nhưng yêu cầu ổ cứng của bạn phải có ít nhất 2 phân vùng (nếu bạn chỉ có 1 đĩa cứng): 1 phân vùng chứa hệ điều hành Windows và các ứng dụng (thường ở folder Program Files), phân vùng còn lại sẽ chứa file Ghost mà bạn sẽ tạo sau này. Nếu có 2 đĩa cứng thì file Ghost phải ở đĩa không chứa Windows.

- Sau khi cài Windows và các ứng dụng bạn thường dùng và bạn thấy hoạt động ổn định, bắt đầu sử dụng Norton Ghost;

- Cho đĩa Hiren's BootCD vào ổ CD, khởi động lại máy tính (nhớ là máy tính phải đưa về chế độ khởi động đầu tiên bằng CD, cái này thiết lập ở BIOS);

- Khi máy khởi động lại, chọn Start boot CD;

- Khi list các chương trình hiện ra, chọn Disc Clone Tools;

- Khi list hiện ra tiếp theo, chọn Norton Ghost;

- Lựa chọn Ghost (normal)

- Khi giao diện của Norton Ghost được mở, chọn chức năng Local Partition to Image (nếu bạn chỉ có 1 đĩa cứng). Chọn Local disc to image (nếu bạn có ít nhất 2 đĩa cứng);

- Tiếp theo chọn ổ cứng nơi Windows và các ứng dụng đã được cài;

- Tiếp theo chọn phân vùng của Windows và các ứng dụng đã cài;

- Sau khi đã chọn xong, hộp thoại File name to copy image to hiện ra để bạn đặt tên file (định ghost) ở hàng File name cùng nơi sẽ chứa file này ở hàng Look in. Ở đây đặc biệt chú ý: Nơi chứa file định Ghost phải ở phân vùng khác với phân vùng chứa Windows và các ứng dụng (nếu bạn chỉ có 1 đĩa cứng) hoặc ở đĩa cứng không chứa Windows (nếu có nhiều đĩa cứng). Ở Look in sẽ hiện ra các ổ đĩa trong hệ thống của bạn, bạn phải chọn đúng ổ đĩa cứng (vì nếu chọn nhầm sang CD hay ổ khác, chương trình không làm việc);

- Lựa chọn xong, ấn Save

- Chương trình hỏi bạn ghi loại nào, tôi thường chọn High

- Ghi xong bạn chọn Proceed để hoàn thành (nếu bạn chọn lựa chọn khác, quá trình Ghost sẽ hủy hoàn toàn).

- Kết thúc chương trình.

Chúc bạn thành công.

Manh Hung Nguyen