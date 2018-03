Xin chào các bạn. Tôi có 2 máy tính dùng chung 1 modem. Tôi muốn chuyển dữ liệu từ máy này sang máy khác mà không biết cách. Vậy có ai biết làm ơn chỉ giúp. Xin cám ơn nhiều .

Hoang Nam

Hồi âm:

Nam thân mến! Bạn chẳng nói modem gì nhưng tôi đoán là modem ADSL vì nó thông dụng và cũng vì nó mới nối được 2 máy tính.

1- Nếu modem cắm 1 USB và 1LAN thì chịu không share được.

2- Nếu vừa cắm qua LAN (trên modem có 4 cổng RJ45 thì bạn có thể set bình thường như set một mạng LAN (Network connection/setup a home or small net work.......). Bạn nên search thêm vấn đề này vì đã có nhiều người hướng dẫn cách cài đặt LAN.

Chỉ việc cài đặt không cần để ý gì thêm.

Chualomlom

Xin chào! Câu hỏi này đã có người trả lời nhưng tôi thấy chưa thoả đáng nên xin mạn phép trả lời lại. Để chia sẻ dữ liệu giữa 2 máy qua modem ADSL với máy dùng Windows rất đơn giản, miễn là modem router ADSL. Loại modem này mới hỗ trợ kết nối nhiều máy và thường nối qua cổng LAN RJ45, tuy nhiên cũng có modem có thêm cổng usb.

Dù cho kết nối với PC thông qua RJ45 hay usb miễn là trên cùng 1 modem router ADSL thì vẫn có thể chia sẻ dữ liệu được. Vì khi nối qua usb và cài driver đi kèm modem thì lúc đó kết nối này cũng tương tự như kết nối qua card mạng LAN chỉ có điều thường tốc độ báo chỉ là 10Mb/giây so với card mạng LAN là 100Mb/giây. Và muốn chia sẻ giữ liệu cách nhanh nhất thì ta share 1 thư mục bằng cách nhấp phải chuột vào thư mục Sharing and Security check vào ô “share this folder on the network”, có thể giữ nguyên tên folder hay thay đổi tên folder khi hiển thị trên máy kia và nếu muốn người máy khác có thể xoá file hay chép thêm file trong folder này thì chọn vào ô “allow network users to change my files”.

Còn tại máy kia thì ta có thể gõ trên thanh địa chỉ trong my computer địa chỉ máy chứa thư mục sharevới tên thư mục share (ví dụ: \\192.168.1.10\My document). Hoặc đơn giản hơn là vào My network places thì sẽ được liệt kê toàn bộ các folder đã được share bởi các máy trong mạng. Còn nếu muốn thư mục share này được hiển thị như 1 ổ đĩa để chia sẻ thừơng xuyên không phải mất công thì trong my computer chọn Tools à Map network drive. Trong ô Dirve chọn ký tự làm tên cho ổ đĩa này và ô Folder thì nhập đường dẫn của thư mục đã share giống như trên hay vào browse à My network place để chọn folder đã share.