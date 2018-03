Tên người gửi: nguyễn tiến dũng

Email: nguyentiendung.ntd@gmail.com

DEVOSOSVOSSTRO 3460 và SONY VAIO SVE14126CVB.

Ai biết thì góp ý cho e lựa chọn sản phẩm nào với ạ (nếu được cho e lý do với ạ)

Thanks all!!!!!!!!!!!!!!!

nguyễn tiến dũng