Tên người gửi: Baby

Tôi đang có nhu cầu mua mới điện thoại và sau một thời gian tham khảo thông tin, tôi lọc ra một vài em như sau: Samsung Wave, Sony Ericsson Vivaz và Sony Ericsson Satio. Tôi muốn các bạn từng sử dụng qua hoặc quan tâm cho lời khuyên (về các điện thoại nói trên hay còn em nào khác phù hợp với nhu cầu và tầm tiền đó). Nhu cầu của tôi là nghe gọi nhắn tin, chụp hình, nghe nhạc và lướt web (nói chung là hơi... toàn diện).

Qua các em kể trên tôi nhận định như sau:

- Samsung Wave: giá vừa, cảm ứng điện dung (có vẻ sẽ dễ thao tác hơn cảm ứng điện trở của hai em kia) màn hình Super Amoled, kích thước màn hình vừa phải 3,3 inch, hệ điều hành Bada OS (mới nhưng có vẻ có tương lai), bộ vi xử lý ARM Cortex A8 1GHz (tốt hơn 2 em kia) nghe nhạc ok, chụp hình 5 "chấm" (hơi ẹ một chút vì đây cũng là một tiêu chí mình chọn máy, thay vì vác một em chụp hình kè kè theo người)... Đây là nhận định cơ bản của mình. Mặt khác cũng đã có một số phàn nàn về pin của em này không như quảng cáo nên cũng hơi phân vân.

- Sony Ericsson Vivaz: giá dễ chịu nhất so với hai em kia. Cảm ứng điện trở. Hệ điều hành Symbian. Màn hình nhỏ nhất 3,2 inch (nhưng thế ok với điện thoại rồi), nghe nhạc ok, camera 8 "chấm", mình thấy quay phim đẹp hơn chụp. Cũng đơn giản vì em này phục vụ quay phim là chủ yếu.

- Sony Ericsson Satio: em này được đánh giá mỗi khoản chụp hình (12 chấm) nghe nhạc ok, giá tốt, cảm ứng điện trở, màn hình lớn nhất trong các em (3,5 inch nên nội dung hiển thị khi lướt web sẽ nhiều hơn). Hệ điều hành Symbian.

Về cơ bản mình vẫn đánh giá cao Wave khi xét toàn diện, chỉ tiếc là camera 5 "chấm" thì hơi tiếc (phải chi 8 "chấm" là lấy em này về làm vợ mà không lăn tăn) dù mình biết là số chấm cao không đồng nghĩa là cho hình đẹp.

Những bạn nào đã xài qua hoặc có quan tâm thì cho tôi xin ý kiến về: chất lượng pin, chất lượng ảnh, nghe nhạc, khả năng lướt web và khả năng hỗ trợ ứng dụng nếu có hoặc giới thiệu một em nào khác thích hợp hơn.

Cảm ơn các bạn trước.

Baby