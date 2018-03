Em mới mua 1 cái laptop Samsung rc518-s01vn thông số kĩ thuật:

CPU Intel Core i3 2310M(4*2.10Ghz, 3MB Smart cache, 1066Mhz FSB)

Chipset Intel 6 Series Express

RAM 2GB DDR3

HDD 500 GB SATA

Optical DVD-RW Double Layer

Display 15.6 LED HD (1366 x 768) 16:9 Gloss

Graphic NVIDIA GEFORCE GT520M - 1GB

Network Wireless 802.11 b/g/N, NIC 1Gbps

I/O Card Reader 5.1, Webcam 1.3M, Microphone

Com. Bluetooth, HDMI

Weight 2.4Kg, Pin 6 Cell

OS DOS

Vào trong my computer--> manage -->device manager để xem nhưng không thấy card đồ họa rời đâu cả, dùng phần mềm để kiểm tra cũng không tìm thấy, có đĩa driver nhưng chỉ chạy được trên Windows 7.

Em đã vào nhà sản xuất để kiếm driver, driver nào cũng có nhưng lại không có driver card rời cho Windows XP, vào trong NVIDIA down driver về luôn rồi mà vẫn không được. Cho setup driver thì nó báo: "This graphics driver could not find compatible graphics hardware". Như vậy là sao? Xin chỉ giúp em cách giải quyết.

Nguyen Quang Man

