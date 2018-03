Cài lại nhiều lần nhưng vẫn thế (chỉ duy nhất PS CS3 bị thế này, các chương trình khác như flash, dreamweaver cs3 đều bình thường).

Mình đã tìm khắp trên Google mà không thấy hướng dẫn về việc này, cũng chẳng biết hỏi ai. Mong mọi người giúp vì mình xài PS rất nhiều, mà mỗi lần gặp tình trạng này thì bực lắm!

crisronaldo

Hồi âm:

PS CS3 rất lắm lỗi. Nếu có thể bạn nên chuyển sang sử dụng bản CS2 hoặc cũ hơn. Hiện thời bạn có thể kiểm tra những điều sau:

1. Nếu bạn sử dụng máy in mạng (là máy in không cắm trực tiếp vào máy tính của bạn) thì nhớ đừng để máy in đó ở chế độ "default" (là máy in mà các chương trình sẽ tự động mặc định chọn khi bạn muốn in. Tốt nhất là bạn để máy in PDF của Adobe làm mặc định. Khi làm điều này, nhớ là lúc in bạn phải chọn đúng máy in trước khi thực hiện lệnh in.

2. Nếu sử dụng trình diệt virus của Symantec (Norton...), TrenMicro, McAfee, thì tốt nhất là tắt tính năng tự động scan file đi.

3. Nếu có thể thì bạn chuyển sang sử dụng Windows XP.

Dong Ngo