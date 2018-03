Tôi 54 tuổi, học vi tính qua bạn bè. Vừa qua, tôi nhờ bạn lắp ráp một máy vi tính Intel core 2 để làm phim và ca nhạc theo sở thích.

Máy chạy rất tốt nhưng mới đây tôi phát hiện ổ D bị lỗi vào ổ D để lấy dữ liệu thì trên màn hình hiện ra dòng chữ"D/ Data Excution Prevention-Microsoft W...."

Bạn tôi chỉ Format không có tác dụng gì hết. Mọi ổ khác điều bình thường, đừng chạm vào ổ D thì không có gì xảy ra. Kính mong chỉ tôi khắc phục ổ D. Chân thành cám ơn.

Hiếu Lễ

Hồi âm:

Một điều chắc chắn là tuổi của bạn không có ảnh hưởng gì đến việc máy tính của bạn hoạt động thế nào. Về chuyện lỗi như vậy, quả thật bạn nói không rõ lắm, "động vào ổ D:" nghĩa là gì? Vì khi đã bật máy lên là chắc chắn đã "động" vào ổ D: rồi, dù bạn có mở ổ đó ra xem hay không. Vậy là cứ khi nào bạn nhấn chuột vào ổ D thì lỗi trên xuất hiện, hay chỉ khi mở một file cụ thể nào đó?

Bây giờ bạn thử điều này:

Start -> Control Panel -> "Switch to classic view" (nếu thấy trên phần bên tay trái) -> nhấn đúp chuột vào System -> tab "Advanced" -> Nhấn vào nút "Settings" trên cùng (bên dưới Performance) -> tab "Data Excution Prevention" -> chọn "Turn on DEP for all programs and services except those I select: -> nhấn vào nút "Add" -> trong phần file name gõ vào c:\WINDOWS\explorer.exe -> nhấn Enter. Nhấn OK nếu được hỏi. Vậy chắc là sẽ ổn.

Ngoài ra, bạn cài lại các trình điều khiển mới nhất cho các thiết bị của máy, đặc biệt là chipset cũng giúp cho DEP hoạt động chính xác hơn.

Dong Ngo