Máy của tôi là laptop Toshiba sử dụng hệ điều hành ­XP Home, mới mua vài tháng. Hôm nay khi tôi mở ổ CD thì không thấy đọc được đĩa nào cả, kể cả đĩa mới mà thông thường vẫn đọc được, thông báo lỗi như sau: "The request could not be performed because of an I/O device error".

Xin chân thành cảm ơn.

Trần Thanh Phước

Hồi âm:

Chào bạn,

Lỗi là do hệ điều hành gây ra, đôi lúc cũng hay xảy ra như thế. Bạn nên vào Device Manager để thay đổi chức năng của CD.

Bấm chuột phải "My Computer" > Properties > Hardwares > Device Manager > bấm vào dấu + của dòng chữ "IDE ATA/ATAPI controllers" > bấm chuột phải vào "Secondary IDE Channel" > Advanced Settings > ở hộp "Transfer Mode" của "Device 1"> bạn chọn "PIO Only > sau đó bấm OK.

Nếu bạn làm như thế mà không được thì trong phần Transfer Mode, bạn nên chọn "DMA if available". Khi bạn làm xong bạn nhớ khởi động lại máy.