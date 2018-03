Mặc dù em đã cài đặt chế độ BOOT như sau nhưng khi khởi động máy ổ CD vẫn kêu:

- First Boot Device: Hard Disk

- Second Boot Device: CDWR

- Third Boot Device: Hard Disk

Xin giải quyết sự cố này giúp em và cho em biết sẽ phải cài đặt lại như thế nào để ổ CDWR không bị kêu khi khởi động máy. Rất mong sớm nhận được hồi âm. Xin trân trọng cám ơn.

Hoàng Nhật Hà

Hồi âm xin gửi về: vitinh@vnexpress.net

Hồi âm:

Bạn tìm trong BIOS, sẽ thấy một chỗ nói là "CD Seek during boot" hoặc tương tự như vậy (đại khái dòng nào bạn thấy có từ BOOT và từ CD (hoặc optical) trong đó) thì chọn giá trị "Disabled".

Dong Ngo

Đây là việc hoàn toàn bình thường khi máy khởi động. Bạn không cần phải lo lắng về điều này làm gì. Việc chỉnh lại Bios là việc khó. Nếu bạn không biết mà cứ Disable lung tung thì có thể Windows sẽ không nhận ra được ổ CD và bạn sẽ chẳng làm gì được với nó cả. Bạn thấy nó kêu là lúc đó ổ CD được kiểm tra khi PC khởi động, chắc là bạn để đĩa trong đó nên nó mới vậy.

Tiếng khục khục bạn mô tả là do khối đầu quang di chuyển ra vào rất nhanh trên thành trượt khi đĩa quay để truy xuất dữ liệu mà thôi. Thường thì khi khởi động nếu không có đĩa trong ổ thì đèn LED nhấp nháy một chút rồi tắt thôi chứ không có gì đâu.

Cũng nên lưu ý bạn là không nên để đĩa trong ổ khi không cần dùng vì nó làm cho mô tơ kéo mâm đĩa quay liên tục - giảm tuổi thọ linh kiện. Đối với máy xách tay dùng pin thì còn rất tốn điện nữa.

Qu@ng Sỹ