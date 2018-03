Mình đang dùng WinXP SP2 ổ C của mình dung lượng 20 GB.

Xin cảm ơn!

Ngô Đức Hiếu

Hồi âm:

Như vậy là có nhiều file/folder ẩn chiếm dung lượng của đĩa. Bạn làm một số điều sau:

1. Tắt tính năng hoàn lại hệ thống: Control panel -> system -> tab "System restore" -> bỏ dấu chọn ở "Turn off System Restore..."

2. Bật chế độ hiện file ẩn: Mở My computer -> Tools -> Folder Options -> tab "View" -> Chọn "Show hidden files and folder", bỏ dấu chọn ở đằng trước "Hide protected Operating system files (Recommended), bỏ dấu chọn ở đằng trước "Use simple file Sharing (recommended). -> Nhấn Apply.

Bây giờ bạn sẽ thấy các folder và files mà trước kia bạn không thấy. Trên ổ C: bạn sẽ thấy một foler có tên là "System Volume Information", bên trong folder này chứa các file của System restore mà bạn có thể xóa đi được. Nếu bạn không vào được thư mục này bạn cần làm như sau:

Bấm chuột phải vào nó (thư mục System Volume Information) chọn "Sharing and security" -> tab "Security" -> nhấn vào Add -> Gõ tên của account mà bạn đang dùng vào (tên của account là tên login của bạn, thường là tên trên đỉnh của Start Menu, cái mà hiện lên khi bạn nhấn vào nút Start). -> nhấn OK.

Thường thì nếu bạn cài đi cài lại Widnows nhiều lần (và không cài kiểu Fresh) thì trong thư mục này sẽ có rất nhiều thư mục khác và chiếm rất nhiều chỗ. Bạn có thể xóa hết chúng đi.

Sau khi làm xong, nhớ làm lại các phần bạn đã thay đổi ở mục 1 và 2. Ngoài ra bạn nhớ phải Empty thùng rác và xóa các file tạm của Internet Explorer đi.

Dong Ngo