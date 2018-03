Hiện nay trên thị trường ổ cứng di động có loại tích hợp thêm nút "One Touch". Theo như quản cáo nút này dùng để phục hồi hệ thống.

NTDung

Đây là loại ổ cứng lắp ngoài của Maxtor. Bạn cần cài đặt phần mềm đi cùng với ổ cứng này và sau đó bạn sẽ có tùy chọn để áp dụng nút one touch kia cho lệnh nào.

Nhưng tốt nhất là bạn bỏ qua cái nút đó đi và chỉ sử dụng ổ cứng đó như một ổ lặp ngoài thông thường và sử dụng một phần mềm back up có sẵn ở trong hệ điều hành. Lý do là vì nếu bạn cài phần mềm vào để chạy được nút one touch, phần mềm này sẽ khiến hệ thống của bạn chậm đi. Lợi bất cập hại. One Touch chỉ là cái để họ quảng cáo thôi, không có gì là cao siêu hoặc đặc sắc lắm đâu.

Dong Ngo