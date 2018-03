Hiện nay tôi đang sử dụng Notebook Dell Vostro 1015, mọi thứ cơ bản là OK, mặc dù tốc độ của nó không phải là thật tuyệt nhưng cũng phù hợp với nhu cầu của tôi.

Tôi kiểm tra thì cứ mỗi lần mở thư mục (ổ đĩa) đó thì explore.exe kéo Chip xử lý đến 100% mà không giảm xuống.

Đó là hiện tượng gì vậy và lý do từ đâu? Do file film hay do Windows 7 32 bit tôi đang sử dụng hay là do dòng máy này bị vậy?

Xin chân thành cảm ơn.

Võ Mạnh Cường

