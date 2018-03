Người gửi: Tiến Đạt

Email: azulgranas248@...

Mình đã dùng được hơn 1 năm rồi (khoảng 1năm rưỡi). Máy đã bị vỡ màn hình cách đây khoảng 1 năm và mình đem đi thay ở nokia care hết 1tr8 cái màn hình của em nó. Giờ mình thấy nó chạy vẫn rất tốt và không có gì phàn nàn (chỉ tội ko có cảm ứng). Nói về chụp hình thì đây là 1 trong các máy chụp ảnh ngon nhất của Nokia. f(2.8-5.9), 5 Megapixel, auto focus lấy nét rất chuẩn, XENON FLASH, chụp macro, bù sáng (+2EV with 1 step), độ nét ảnh chụp, nhiều chế độ chụp, ISO (cao thấp TB)...

Thông số thì như vậy còn cảm nhận của mình là máy chụp rất tốt, không có gì phải phàn nàn, rất xứng đáng với giá tiền và chất lượng ảnh rất tốt. Chụp tối cũng rất ok, Rất ít khi bị blur hình do rung tay. P/s: mình cũng có 1 cái máy ảnh ixus 200 is 12 mega pixels và thấy trong 1 số trường hợp chụp bằng N82 ko thua kém thậm chí còn hơn ở 1 số th. Đôi điều chia sẻ.

Tiến Đạt