Tên người gửi: My

Email: my_marry2001@...

Các bạn cho mình hỏi, khi mình lướt web trên máy Nokia 5800 bằng Opera Mobile hay bị báo lỗi: "Memory full. Close some applications and try again". Mặc dù lúc đó mình đâu mở thêm ứng dụng nào.

Sao lại như vậy? Nhờ các bạn giải thích giùm.

